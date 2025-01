Żabka sprzedaje paczki niespodzianki. To dobra okazja, aby oszczędzić pieniądze

Paczki niespodzianki w Żabce

Żabka rozpoczyna rozpoczęła współpracę z aplikacją Too Good To Go, której celem jest walka z marnowaniem żywności. Portal wiadomoscihandlowe.pl podaje, że Żabka dopiero testuje nowe rozwiązanie. Pilotaż na razie jest prowadzony tylko w jednym sklepie przy ul. Zwierzynieckiej 8C w Warszawie. Paczki w aplikacji Too Good To Go w Żabce dostępne są z rabatami nawet do 67 proc., a w najbliższym czasie program zostanie rozszerzony na kolejne lokalizacje sieci. Przedstawiciele Too Good To Go wskazują, że cały czas testują nowe rozwiązania, aby "jeszcze skuteczniej ratować jedzenie przed zmarnowaniem".

W ramach tych aktywności nie tylko rozszerzamy i zacieśniamy współpracę z obecnymi partnerami, ale także prowadzimy rozmowy i tworzymy programy pilotażowe z nowymi. Zachęcamy do śledzenia nowo dodanych paczek, będzie ich niebawem jeszcze więcej - portalowi wiadomoscihandlowe.pl Anna Podkowińska-Tretyn, country directorka Too Good to Go na Polskę i Czechy.

Jak działa aplikacja Too Good To Go?

W aplikacji można kupić produkty w sklepach, restauracjach czy kawiarniach w niższych, bardzo atrakcyjnych cenach. Są to paczki niespodzianki m.in. z żywnością, która danego dnia nie sprzedała się w konkretnej placówce i trzeba byłoby ją wyrzucić.W Polsce Too Good To Go współpracuje z takimi firmami jak m.in. Starbucks, Green Cafe Nero czy Biedronka. Od 2019 r. do pierwszych miesięcy 2024 r. za pośrednictwem aplikacji sprzedano w Polsce ponad 9 mln paczek.

Według danych Too Good To Go użytkownik aplikacji, który regularnie kupuje paczki-niespodzianki, może zaoszczędzić nawet 500 zł miesięcznie.