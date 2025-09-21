Żabka wprowadza karty podarunkowe. Trzy warianty i promocja na start

Beata Lekszycka
2025-09-21 17:04

Wyobraź sobie poranek z aromatyczną kawą, szybki lunch w biegu czy orzeźwiający napój w upalny dzień. Dzięki karcie podarunkowej Żabki takie chwile są na wyciągnięcie ręki. To nowa usługa sieci, która łączy wygodę z praktycznym prezentem i dodatkowo premiuje użytkowników specjalną promocją.

  • Żabka wprowadza karty podarunkowe w trzech wariantach („Na Wszystko”, „Na Posiłki i Napoje”, „Na Kawę”), które można wielokrotnie doładowywać od 20 zł.
  • Z okazji startu usługi, do 28 października, klienci doładowujący kartę za min. 30 zł i używający aplikacji Żappka, otrzymają kupony na hot doga/wodę lub kawę za 1 żappsa.
  • Nowe karty podarunkowe rozszerzają ofertę usług Żabki, która obecnie ma blisko 11 800 sklepów i oferuje m.in. płatności rachunków czy nadawanie przesyłek.

Żabka rozwija ofertę usług

Żabka od lat kojarzona jest z szybkimi zakupami i dostępnością blisko domu. Sieć liczy już blisko 11 800 sklepów w całej Polsce i oferuje klientom nie tylko podstawowe artykuły, ale także szeroki wachlarz usług. W placówkach można opłacić rachunki, wypłacić i wpłacić gotówkę czy nadać przesyłkę. Teraz do listy tych udogodnień dołącza karta podarunkowa Żabki.

Jak podkreśla Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług: – „Wprowadzenie karty podarunkowej to dla nas kolejny krok w rozwoju wygodnych usług w Żabce. Chcemy, aby nasi klienci mieli jeszcze więcej możliwości załatwiania codziennych spraw przy okazji zakupów. Karta podarunkowa Żabki może być np. praktycznym i uniwersalnym prezentem, który doskonale wpisuje się w nasze podejście convenience – szybko, prosto i wygodnie.”

Trzy warianty kart do wyboru

Nowa usługa została zaprojektowana z myślą o różnych potrzebach klientów. Sieć przygotowała trzy warianty kart:

* Karta Na Wszystko – dla osób, które cenią sobie pełną swobodę wyboru produktów.

* Karta Na Posiłki i Napoje – dedykowana fanom gotowych dań, napojów czy ciepłych posiłków.

* Karta Na Kawę – stworzona z myślą o miłośnikach kawy, herbaty i słodkich przekąsek.

Każdą kartę można wielokrotnie doładować wybraną kwotą – minimalnie 20 zł. Ważność karty przedłuża się o rok od ostatniego doładowania, co czyni ją elastycznym i praktycznym narzędziem.

Doładuj i korzystaj z promocji

Nową kartę można kupić i doładować w każdej Żabce. Z okazji startu usługi przygotowano atrakcyjną promocję. Klient, który zasili kartę kwotą minimum 30 zł i pokaże swój kod QR w aplikacji Żappka, otrzyma kupon na:

* małego hot doga lub małą wodę Od Nowa za 1 żappsa – przy zakupie Karty Na Wszystko lub Na Posiłki i Napoje,

* małą kawę za 1 żappsa – w przypadku Karty Na Kawę.

Promocja obowiązuje do 28 października br., a szczegóły można znaleźć w aplikacji.

PTNW - Renata Kaznowska

