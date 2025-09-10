Zacięty spór o władzę zakończony. Najstarszy syn Ruperta Murdocha przejmuje stery imperium

Marta Kowalska
2025-09-10 9:09

Rodzina Murdochów osiągnęła porozumienie w sprawie sukcesji jednego z największych imperiów medialnych świata. Po latach batalii prawnej i rodzinnych sporów, kontrolę nad News Corp i Fox News przejmie Lachlan Murdoch, najstarszy syn 94-letniego potentata medialnego Ruperta Murdocha.

  • Lachlan Murdoch przejmuje pełną kontrolę nad imperium medialnym wartym miliardy dolarów
  • Trójka rodzeństwa sprzeda swoje udziały w News Corp za łącznie około 1,1 miliarda dolarów
  • Porozumienie kończy wieloletni spór rodzinny o przyszłość konserwatywnych mediów
  • Decyzja zapewnia kontynuację konserwatywnej linii wydawniczej w mediach Murdochów
Koniec batalii o imperium Murdocha

Koniec medialnej sagi o spuściznę Ruperta Murdocha. Ogłoszone w poniedziałek porozumienie kończy jeden z najgłośniejszych sporów o sukcesję w świecie mediów. Trójka młodszego rodzeństwa Lachlana – Prudence, Elisabeth i James Murdochowie – w ciągu najbliższych sześciu miesięcy sprzeda swoje udziały w koncernie News Corp, właścicielu między innymi "The Wall Street Journal", "The Times" i "New York Post".

Lachlan Murdoch umacnia pozycję w News Corp

Przejęcie pełnej kontroli przez Lachlana Murdocha oznacza zachowanie konserwatywnej linii wydawniczej w należących do rodziny mediach. 53-letni biznesmen jest uważany za najbardziej prawicowego spośród rodzeństwa i najbliższego poglądom ojca. To rozwiązanie, które od lat forsował sam Rupert Murdoch, dążący do przekazania władzy jednej osobie zamiast czwórce dzieci.

Historia sporu o sukcesję w rodzinie Murdochów

Konflikt o przyszłość imperium medialnego rozpoczął się kilka lat temu, gdy Rupert Murdoch wyraził chęć zmiany pierwotnego aktu powiernictwa. Pierwotny dokument przewidywał przekazanie równej władzy czwórce najstarszych dzieci po śmierci patriarchy rodziny. Murdoch senior chciał jednak zapewnić dominację Lachlana, co spotkało się z oporem pozostałego rodzeństwa.

Sprawa trafiła do sądu w Nevadzie, gdzie Rupert Murdoch przegrał batalię o zmianę warunków powiernictwa. Jednak osiągnięte teraz porozumienie de facto realizuje jego pierwotne zamiary, zapewniając Lachlanowi niepodzielną władzę nad medialnym imperium wartym dziesiątki miliardów dolarów.

Przyszłość Fox News i konserwatywnych mediów

Rozstrzygnięcie sporu ma kluczowe znaczenie dla przyszłości amerykańskich mediów konserwatywnych. Lachlan Murdoch, który już teraz pełni funkcję wykonawczego przewodniczącego News Corp i Fox Corporation, będzie mógł bez przeszkód kontynuować strategię medialną ojca. To oznacza utrzymanie wpływowej pozycji Fox News na amerykańskiej scenie politycznej oraz zachowanie prawicowej linii polityki medialnej w pozostałych mediach koncernu.

