92-letni miliarder przekazuje swój majątek. Kim jest Rupert Murdoch i jego syn Lachlan Murdoch?

Będą kontrole szamba! Kary nawet do 50 tys. złotych

92-letni miliarder przechodzi na emeryturę. Przekazuje sukcesję synowi

W imperium medialnym Ruperta Murdocha znajdują się: Fox News, Fox Business, Sky News, popularny brytyjski dziennik "The Sun", a także takie znane tytuły jak "The Wall Street Journal", czy "New York Post". Magnat medialny zawsze był kojarzony z "agresywnym" dziennikarstwem, pracownicy jego redakcji mieli zdobywać wiadomości "za wszelką cenę".

Murdochowi zarzucano często wpływanie na politykę, np. "The Sun" sugerowało, że królowa Elżbieta II ma popierać Brexit (mimo braku dowodów), z kolei jego kanał Fox News znany jest z popierania Donalda Trumpa. Stacji zarzucano także rozprzestrzenianie fake newsów i nierzetelność dziennikarską. Rupert Murdoch musiał zapłacić nawet 800 mln dolarów firmie Dominion za stwierdzenie na antenie stacji, że firma brała udział w fałszerstwach wyborczych. Według spekulacji, to właśnie to zdarzenie sprawiło, że miliarder zdecydował się oddać władzę w ręce jednego ze swoich synów. Biznesmen zamierza teraz angażować się w życie swoich firm i "walczyć o wolność słowa", a na emeryturę z News Corp. i Fox News przejdzie w listopadzie 2023 roku.

Lachlan Murdoh przejmie schedę po ojcu Rupercie

52-letni Lachlan Murdoch jest synem Ruperta z jego drugiego małżeństwa z Anną Torv. Choć urodził się w Londynie, wychowywał się w USA, a większość życia spędził w Australii, ukończył uniwersytet Princeton w New Jersey na kierunku filozofii.

W 2015 roku Rupert Murdoch mianował swoich synów - Lachlana i Jamesa na współprezesów 21st Century Fox. Z czasem James opuścił firmę, a fotel dyrektora generalnego Fox Corporation przejął Lachlan po tym jak w 2019 roku 21st Century Fox kupił Disney. Ojciec Lachlana zarobił na tej transakcji 12 mld zł, które podzielił między sześcioro swoich dzieci (każde dostało 2 mld zł). Lachlan wydał z tego 150 mln dolarów na kupno posiadłości w Bel Air w Kalifornii. Po odejściu ojca, Lachlan zostanie jedynym prezesem Fox Corporation i News Corp., zaś Rupert Murdoch zostanie jako emerytowany prezes.

CNN podaje, że Lachlan prywatnie krytykuje Trumpa i nie zgadza się z nim. Wiadomo jednak z biografii 52-latka, że w 2022 roku jako dyrektor generalny sieci zatwierdził decyzję o tym, aby nie emitować pierwszych przesłuchań na żywo w Izbie Reprezentantów w sprawie ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Dlatego też trudno stwierdzić, czy po zmianie na fotelu prezesa, zmieni się również przekaz stacji Fox News.

Pieniądze to nie wszystko Michał Szczerb Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.