Aż 43% Polaków planuje wydać na Wielkanoc 2026 tyle samo co rok wcześniej, ale 23% przewiduje wzrost wydatków, a 13% chce je ograniczyć.

Największa grupa (43%) planuje wydać maksymalnie 400 zł na święta, przy czym 10% nie przekroczy nawet 200 zł.

Osoby wychowujące dzieci częściej deklarują wyższe wydatki świąteczne (31% vs 18% bezdzietnych), a tylko 2% rodziców nie planuje żadnych kosztów.

Mężczyźni częściej niż kobiety planują większe budżety świąteczne, a koszty często ponosi jedna osoba w gospodarstwie domowym.

Wydatki na Wielkanoc 2026 – ile planują Polacy

Z najnowszego badania „Polaków portfel własny: Sezon na wydatki” wynika, że wiele osób zachowuje ostrożność finansową. Aż 43 proc. badanych deklaruje, że przeznaczy na Wielkanoc tyle samo co w 2025 roku. Jednocześnie 23 proc. przewiduje wzrost wydatków, natomiast 13 proc. planuje ograniczyć budżet.

Jak wskazano w analizie: „Bardziej oszczędne zakupy deklarują kobiety – 18 proc. vs 9 proc. mężczyzn. Aż 76 proc. pięćdziesięciolatków oraz 73 proc. osób w wieku 30-39 lat przewiduje ten sam lub zwiększony budżet. Jednocześnie, co dziesiąty Polak nie spodziewa się żadnych wydatków związanych z Wielkanocą”.

Kto wyda najwięcej, a kto oszczędza

Największa grupa respondentów planuje skromniejsze wydatki. 43 proc. osób zamierza przeznaczyć na święta maksymalnie 400 zł, w tym 10 proc. nie przekroczy nawet 200 zł.

Jak zauważają autorzy badania: „Te przedziały dominują przede wszystkim wśród osób w wieku 18-29 lat, gdzie aż 59 proc. ankietowanych nie przekroczy 400 zł. Dla porównania, tak samo wskazał jedynie co piąty pięćdziesięciolatek”.

Wyższe kwoty planuje mniejsza część społeczeństwa. Budżet w przedziale 401–750 zł deklaruje 28 proc. badanych, częściej mężczyźni (34 proc.) niż kobiety (23 proc.). Z kolei 14 proc. zamierza wydać do 1000 zł, a tylko 6 proc. przekroczy 1500 zł.

Wpływ dzieci na budżet świąteczny

Na poziom wydatków wyraźnie wpływa sytuacja rodzinna. Jak podkreśla Maciej Dąbrowski z Santander Consumer Banku, osoby wychowujące dzieci częściej deklarują większe nakłady finansowe.

„Jednak wyższe kwoty zdecydowanie częściej deklarują respondenci, którzy wychowują niepełnoletnich (31 vs 18 proc.). Największy kontrast widać w grupie, która nie planuje żadnych wydatków: 15 proc. takich deklaracji pochodzi od osób bez dzieci, a tylko 2 proc. od tych, którzy z nimi mieszkają” - zauważył Dąbrowski.

Ekspert zwrócił też uwagę, że w wielu gospodarstwach domowych koszty przygotowań świątecznych ponosi jedna osoba – najczęściej gospodarz.

PTNW - Miłosz Bembinow