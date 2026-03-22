Zaciskanie pasa na Wielkanoc! Tak Polacy tną świąteczne wydatki

Beata Lekszycka
PAP
2026-03-22 9:34

Wydatki na Wielkanoc w Polsce pozostają pod kontrolą – aż 43 proc. Polaków planuje zmieścić się w kwocie do 400 zł. Badanie IBRiS dla Santander Consumer Banku pokazuje także, że niemal co czwarty ankietowany przewiduje wyższe koszty niż rok wcześniej.

Rodzina świętująca Wielkanoc przy suto zastawionym stole. Uśmiechnięta dziewczynka z opaską króliczych uszu, rodzice i dziadkowie wspólnie spędzają czas. Scena odzwierciedla świąteczną atmosferę, której koszty analizuje Super Biznes.
  • Aż 43% Polaków planuje wydać na Wielkanoc 2026 tyle samo co rok wcześniej, ale 23% przewiduje wzrost wydatków, a 13% chce je ograniczyć.
  •  Największa grupa (43%) planuje wydać maksymalnie 400 zł na święta, przy czym 10% nie przekroczy nawet 200 zł.
  •  Osoby wychowujące dzieci częściej deklarują wyższe wydatki świąteczne (31% vs 18% bezdzietnych), a tylko 2% rodziców nie planuje żadnych kosztów.
  •  Mężczyźni częściej niż kobiety planują większe budżety świąteczne, a koszty często ponosi jedna osoba w gospodarstwie domowym.

Wydatki na Wielkanoc 2026 – ile planują Polacy

Z najnowszego badania „Polaków portfel własny: Sezon na wydatki” wynika, że wiele osób zachowuje ostrożność finansową. Aż 43 proc. badanych deklaruje, że przeznaczy na Wielkanoc tyle samo co w 2025 roku. Jednocześnie 23 proc. przewiduje wzrost wydatków, natomiast 13 proc. planuje ograniczyć budżet.

Jak wskazano w analizie: „Bardziej oszczędne zakupy deklarują kobiety – 18 proc. vs 9 proc. mężczyzn. Aż 76 proc. pięćdziesięciolatków oraz 73 proc. osób w wieku 30-39 lat przewiduje ten sam lub zwiększony budżet. Jednocześnie, co dziesiąty Polak nie spodziewa się żadnych wydatków związanych z Wielkanocą”.

Kto wyda najwięcej, a kto oszczędza

Największa grupa respondentów planuje skromniejsze wydatki. 43 proc. osób zamierza przeznaczyć na święta maksymalnie 400 zł, w tym 10 proc. nie przekroczy nawet 200 zł.

Jak zauważają autorzy badania: „Te przedziały dominują przede wszystkim wśród osób w wieku 18-29 lat, gdzie aż 59 proc. ankietowanych nie przekroczy 400 zł. Dla porównania, tak samo wskazał jedynie co piąty pięćdziesięciolatek”.

Wyższe kwoty planuje mniejsza część społeczeństwa. Budżet w przedziale 401–750 zł deklaruje 28 proc. badanych, częściej mężczyźni (34 proc.) niż kobiety (23 proc.). Z kolei 14 proc. zamierza wydać do 1000 zł, a tylko 6 proc. przekroczy 1500 zł.

Wpływ dzieci na budżet świąteczny

Na poziom wydatków wyraźnie wpływa sytuacja rodzinna. Jak podkreśla Maciej Dąbrowski z Santander Consumer Banku, osoby wychowujące dzieci częściej deklarują większe nakłady finansowe.

„Jednak wyższe kwoty zdecydowanie częściej deklarują respondenci, którzy wychowują niepełnoletnich (31 vs 18 proc.). Największy kontrast widać w grupie, która nie planuje żadnych wydatków: 15 proc. takich deklaracji pochodzi od osób bez dzieci, a tylko 2 proc. od tych, którzy z nimi mieszkają” - zauważył Dąbrowski.

Ekspert zwrócił też uwagę, że w wielu gospodarstwach domowych koszty przygotowań świątecznych ponosi jedna osoba – najczęściej gospodarz.

QUIZ PRL. Jajko kontra mazurek. Sprawdź, jak dobrze znasz wielkanocne menu z PRL-u?
