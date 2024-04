Zaczyna się dzisiaj. Produkty za 1 grosz w Lidlu. I to bez limitów!

Promocję w Lidlu na majówkę [29.04.2024]

Od poniedziałku, 29 kwietnia, klienci Lidl Polska, po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus, mogą kupić kiełbasę śląską 11 zł taniej, w cenie 6,90 zł za 1 kg. A dla wszystkich fanów soczystej karkówki, sieć przewidziała jeszcze większy rabat – aż 20 zł taniej za karkówkę w marynacie, w cenie 9,99 zł/kg. W promocyjnej cenie będą dostępne także ryby. Od poniedziałku do wtorku, 29-30 kwietnia, użytkownicy Lidl Plus będą mogli kupić o 10 zł taniej pstrąga tęczowego patroszonego (24,80 zł/ 1 kg). W rewelacyjnej cenie sprzedawany jest także filet XXL łososia atlantyckiego (5,49 zł/ 100 g). Jak grill, to również aromatyczne pomidory – w sałatce, na kanapce, z mozzarellą czy z ziołami na przystawkę. Dlatego od poniedziałku, aż 52 proc. taniej kupimy pomidory truskawkowe, za 11,99 zł/1 kg/1 opak.

Promocje w Lidlu – chipsy i chrupki oraz kabanosy za grosz

W poniedziałek 29 kwietnia w Lidlu pojawiły się dwie promocje „2+1 za 1 grosz” – jedna obejmuje wszystkie chipsy oraz chrupki dostępne w asortymencie Lidla, druga - kabanosów marki Tarczyński. Do uzyskania rabatu nie jest potrzebna aplikacja sklepu. Nie obowiązują też żadne ograniczenia ilościowe. Dodatkowo, z aplikacją Lidl Plus możemy kupić piwa w butelce w promocji 8 w cenie 4. Smakosze lodów z pewnością chętnie skorzystają z promocji na lody w wielopakach Bon Gelati – od poniedziałku, 29 kwietnia, do soboty, 4 maja, przy zakupie dwóch opakowań, drugi tańszy produkt oferowany będzie 70 proc. taniej!

