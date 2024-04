Znalazłeś pracę poza domem? Dostaniesz 17-tys na mieszkanie od państwa

Bon zasiedleniowy. Tak go otrzymasz

O wsparcie finansowe na przeprowadzkę do innego miasta mogą się ubiegać zarejestrowani bezrobotni. Nie ma tu ograniczeń czasowych. W momencie rejestracji w urzędzie już można składać stosowny wniosek, ale pod pewnymi warunkami.

Warunki, które musisz spełniać:

masz status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP,

nie ukończyłeś 30. roku życia, ( tu ma się zmienić, na brak ograniczeń wiekowych)

znalazłeś pracę poza miejscem swojego zamieszkania.

będziesz wykonywał pracę zarobkową, z tytułu której wynagrodzenie lub przychód będzie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będą podlegać ubezpieczeniom społecznym,

odległość od miasta zamieszkania i pracą wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,

pozostaną w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub będą prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie: rozliczenie

Kwota bonu na zasiedlenie jest indywidualnie określona dla każdego uprawnionego i w dużej mierze zależy od odpowiedniego wskazania wydatków i decyzji starosty. Natomiast wysokość kwoty przyznanej bonem nie może przekraczać 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Urząd pracy może zakwestionować wnioskowaną wysokość kwoty. Zostaje ona wtedy odpowiednio obniżona. Kwota bonu nie podlega opodatkowaniu. Po ośmiu miesiącach od otrzymania bonu trzeba udokumentować swoje zatrudnienie lub prowadzenie działalności przez co najmniej sześć miesięcy.

Ale uwaga, jeśli pracownik straci pracę, a następnie znajdzie nową, musi oddać urzędowi część kwoty odpowiednią do czasu bezrobocia. Na dokonanie tego zwrotu pracownik ma 30 dni od otrzymania wezwania od starosty.

Jelsi taka osoba nie przepracowała 6 miesięcy w przeciągu 8 miesięcy od wypłaty kwoty bonu, uprawniony również będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich lub części środków.

Co chce wprowadzić resort pracy?

Resort pracy informował na początku kwietnia o pracach nad zmianą ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Oprócz tego, że ma nie być ograniczeń wiekowych, kluczową zmianą jest również wprowadzenie mechanizmu "staż plus". Rozwiązanie to ma pozwalać bezrobotnemu na zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych. W zamian otrzyma specjalny dodatek do stypendium, czy "pożyczkę edukacyjną" (w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia, przeznaczana na pokrycie kosztów np. szkolenia lub studiów podyplomowych).

Rządzący chcą również zaktywizować osoby w wieku emerytalnym. Tu rząd przygotowuje zachętę finansową dla firm. Ma ona wynieść do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie wypłacane przez 24 miesiące pod warunkiem, że pracodawca będzie zatrudniał seniora przez rok.

