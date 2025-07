Niedziele handlowe w 2025 roku

Czy w tę niedzielę 20 lipca zrobimy zakupy w Lidlu, Biedronce czy Dino? W Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel jest dozwolony jedynie w wybrane niedziele w roku. W 2025 roku mamy osiem niedziel handlowych. Cztery z nich już za nami. Najwięcej niedziel handlowych będzie w grudniu. W tym roku jest więcej niedziel niż wcześniej, bo do przepisów weszły nowe regulacje dotyczące dodatkowego dnia wolnego. Przypominamy, że w tym roku pierwszy raz wigilia Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, będzie dniem ustawowo wolnym od pracy.

Jak czynne są sklepy w niedzielę 20 lipca?

Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych 2025, niedziela przypadająca na 20 lipca nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość sklepów, w tym dyskonty, supermarkety i galerie handlowe, będzie zamknięta. Ustawa przewiduje jednak szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:

* stacje benzynowe,

* kwiaciarnie,

* piekarnie i lodziarnie,

* sklepy, w których za ladą stoi właściciel,

* placówki gastronomiczne: restauracje, bary i kawiarnie

W niedzielę 20 lipca otwarte będą takie sklepy jak: osiedlowe sklepiki prywatne, Żabki czy małe formaty Carrefour.

Niedziele handlowe 2025, które jeszcze przed nami:

* niedziela handlowa 31 sierpnia 2025,

* niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

* niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

* niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Zatem na najbliższą niedzielę handlową chwilę będziemy musieli poczekać do końca sierpnia. Najlepszym miesiącem dla miłośników weekendowych zakupów zdecydowanie będzie grudzień, kiedy to niemal wszystkie niedziele miesiąca będą niedzielami handlowymi.

