Zakaz handlu w niedzielę. Czy w niedzielę [18.12.2022] sklepy będą otwarte?

Niedziele handlowe 2022. Czy 18 grudnia sklepy są otwarte?

Niedziele handlowe 2022. Rok 2022 zbliża się ku końcowi i już niemal wszystkie niedziele handlowe są za nami. Za to przed nami najgorętszy okres w handlu. Obroty w sklepach wzrastają wielokrotnie. Czy w związku z tym niedziela 18 grudnia 2022 roku będzie niedzielą handlową? Czy w tę niedzielę zrobimy zakupy w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino, Netto, Carrefour? Czy 18 grudnia 2022 roku czynne są galerie handlowe i wszystkie zlokalizowane w nich sklepy, kina, kręgielnie? Mamy satysfakcjonującą wiadomość dla miłośników weekendowych i przedświątecznych zakupów. Niedziela 18 grudnia 2022 jest właśnie ostatnią niedzielą handlową w 2022 roku. Tego dnia czynne są takie sklepy jak Kaufland, Biedronka, Lidl, ale i Rossmann czy galerie handlowe ze wszystkimi zlokalizowanymi w nich sklepami.

Mamy okres przedświąteczny. Czas przed Bożym Narodzeniem generuje największe obroty i zyski w handlu. Od lat niedziela poprzedzająca święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy jest niedzielą handlową. Tak jest i w 2022 roku. W związku z tym, że to ostatni weekend przed Wigilią, to na przedświąteczne zakupy ruszą tłumy. Na ten czas warto uzbroić się w cierpliwość, a do samych zakupów dobrze się przygotować. Najlepiej wcześniej spisać sobie listę zakupów i wyruszyć na nie jak najwcześniej. Podczas zakupów pamiętajmy o odbieraniu dowodów zakupów, które mogą być niezbędne w razie ewentualnej reklamacji czy zwrotu.

