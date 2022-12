Cena karpia 2022

Już w 2021 roku karp nie był tani, ale w tym roku ceny jeszcze bardzie wzrosły. Galopująca inflacja powoduje, że świąteczna ryba staje się luksusem. Ratunkiem dla naszych portfeli są promocje, a te już pojawiły się w supermarketach i dyskontach. Sklepy promują karpie w różnej postaci i co ważne – nie sprzedają żywych ryb. Obecnie w sklepach najczęściej sprzedawane są płaty karpia. Najtańsza jest ryba w całości – ok. 30 zł/kg, ale w tym przypadku karpia trzeba będzie własnoręcznie oporządzić, tracąc około 30 proc. jego wagi. Płaty ze skórą czy dzwonka kosztują ok. 50 zł/kg, filety nawet ponad 70 zł/kg. Cena karpia zależy od tego, czy mamy kartę lub aplikację danej sieci i od ilości kupowanej ryby.

Cena karpia w Lidlu czy Biedronce. Ile kosztuje karp w marketach?

* Biedronka promuje karpia świeżego - płat ze skórą w cenie 4,99 zł za 100 g. Obowiązuje limit dzienny sprzedaży - 3 kg z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka. Możemy też kupić filet z karpia ze skórą w cenie 6,99 zł/100 g,

* Lidl promuje sprzedaż świeżego polskiego karpia. Cena płatu ze skórą to 4,99 zł za 100 g. Wprowadzono limit sprzedaży - 4 kg na jeden paragon. Karp dzwonko kosztuje 7,49 zł/100 g,

* Kaufland oferuje świeżego karpia - tusza w cenie 4,79 zł za 100 g. Karp świeży dzwonko 4,89 zł za 100 g a płat - 4,99 zł za 100 g,

* Carrefour - promocja obejmuje rybę w całości, tuszę oraz dzwonko. Całego karpia można nabyć za 28,90 zł/kg. Karp tusza kosztuje 4,29 zł za 100 g, dzwonko - 4,49 zł za 100 g,

* Aldi - świeży karp z polskich hodowli kosztuje 5,99 zł/100 g,

* Dino - tu możemy kupić karpa mrożonego. Filet kosztuje 69,99 zł/kg,

* Auchan w promocji oferuje karpia patroszonego w cenie 36,95 zł za kilogram. Dostępny jest również karp tusz – 46,95 zł/kg, karp plastry – 58,95 zł/kg i karp filet bez skóry i ości w cenie 69,95 zł/kg.

