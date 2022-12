Lidl rozda bony o wartości kilograma karpia. Kiedy i jak je zdobyć?

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Karp z Lidla

Karpia w Lidlu można kupić w promocyjnej cenie. Ale okazuje się, że sama zniżka to nie wszystko. Sieć przygotowała jeszcze jedną akcję promocyjną dla klientów kupujących płaty karpia. Płaty karpia sprzedawane w sklepach Lidl Polska pochodzą z Polski. Są świeże i jak zapewnia sieć dowożone są do sklepów codziennie. W weekend 17- 18 grudnia będzie obowiązywała specjalna akcja promocyjna: za zakup 1 kg karpia (49,90 zł), klienci otrzymają kupon rabatowy o wartości ceny kg karpia. Aby dostać taki kupon, trzeba spełnić bardzo ważny warunek. Oferta skierowana jest tylko od osób korzystających z aplikacji Lidl Plus.

Drogie karpie

W 2022 roku ceny karpia zwalają z nóg. Na wzrost cen mają wpływ drożejący pokarm dla ryb (głównie jest to zboże), droższa energia elektryczna i wysokie ceny paliwa. Z tych powodów za świeżego karpia zapłacimy nawet 30-40 proc. więcej niż w zeszłym roku. W sklepach sieci Carrefour cały świeży karp kosztuje ok. 30 zł/kg. W innych supermarketach płaty karpia ze skórą osiągają cenę nawet 70 zł za kilogram. Jedynie w promocji możemy kupić je taniej – za ok. 50 zł/kg. Nie ma co się dziwić, że wielu Polaków szuka tańszych rybich zamienników - szczególnie do świątecznej ryby po grecku.

