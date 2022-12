Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Cena karpia 2022

Drożyzna dotknęła również karpia. Ryba kosztuje dużo więcej niż rok temu. Na wzrost cen mają wpływ drożejący pokarm dla ryb (głównie jest to zboże), droższa energia elektryczna i wysokie ceny paliwa. Z tych powodów za świeżego karpia zapłacimy nawet 30-40 proc. więcej niż w zeszłym roku. W sklepach sieci Carrefour cały świeży karp kosztuje ok. 30 zł/kg. W innych supermarketach płaty karpia ze skórą osiągają cenę nawet 70 zł za kilogram. Jedynie w promocji możemy kupić je taniej – za ok. 50 zł/kg.

Tańsze zamienniki karpia

Jeśli cena za karpia w 2022 roku okaże się dla ciebie zbyt wysoka, drogiego karpia możesz zastąpić tańszymi rybami dostępnymi w sklepach. Są one smaczne, a dodatkowo często mniej tłuste i mniej ościste niż karp. Pstrąg, dorsz morszczuk czy mintaj będą doskonale się prezentować jako wigilijne danie. Możemy też zamiast karpia podać więcej śledzi w różnych postaciach. Pstrąg to tania i łatwo dostępna ryba, pysznie smakuje pieczony w piekarniku lub na grillu czy ugotowany na parze. Kolejną zdrowszą i tańszą propozycją na święta będzie dorsz. Ryba ma bardzo delikatne mięso i niewiele tłuszczu, a możesz ją np. w postaci ryby po grecku.

Ile kosztują zamienniki karpia w Lidlu i w Biedronce?

Tańsze zamienniki kupimy w supermarketach i dyskontach. Teraz możemy dodatkowo skorzystać z promocji. Zarówno w Lidlu jak i w Biedronce świeży pstrąg tęczowy patroszony kosztuje 3,29 zł/100 g. Jeszcze tańszy w Lidlu jest karmazyn – tylko 2,99 zł/100 g. W dobrej cenie możemy kupić mrożony filet z mintaja, XXL – 34,99 zł/kg. Z kolei Biedronka oferuje promocje na dorsza, mirunę, morszczuka czy mintaja. Kupując dwa opakowania, drugie jest nawet o 50 proc. tańsze. W tej promocji za kilogram filetów z morszczuka zapłacimy tylko 29,45 zł/kg.

Sonda Kiedy robisz zakupy świąteczne? Długo przed świętami Na ostatnią chwilę

Tańczące z Promocjami 06.12.2022 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Świąteczne porządki? Zrób to Z GŁOWĄ!

Posłuchaj dobrych rad i nie daj się zwariować na święta.