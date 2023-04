Zakaz handlu w niedzielę. Czy w tę niedzielę [16.04.2023] sklepy będą otwarte?

Jednocyfrowa inflacja do końca roku? Eksperci nie mają wątpliwości

Niedziele handlowe 2023. W Polsce wiele osób tygodniowe zakupy najchętniej robi w weekendy. To jedyny czas, kiedy to mogą rodzinnie wyruszyć po ulubione produkty. W dobie wielkiej drożyzny, wielu konsumentów śledzi handlowe promocje w takich sklepach jak Lid, Biedronka czy Kaufland. Polacy wiedzą już, że tylko w wybrane niedziele mogą robić zakupy w supermarketach i galeriach handlowych. W związku z tym, że ostatnio przed świętami wielkanocnymi była niedziela handlowa, to teraz 16 kwietnia zadają sobie pytanie: czy ta niedziela przypadająca 16 kwietnia 2023 roku będzie niedzielą handlową? Czy w tę niedzielę zrobimy zakupy w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino, Netto, Carrefour? Czy 16 kwietnia 2023 roku czynne są galerie handlowe i wszystkie zlokalizowane w nich sklepy, kina, kręgielnie? Niestety, według harmonogramu niedziel handlowych na niedzielne zakupy przyjdzie nam poczekać.

Kalendarz niedziel handlowych 2023

W niedzielę 16 kwietnia 2023 roku zamknięte będą takie sklepy jak Lidl, Biedronka czy Dino. Jak zatem będzie wyglądał handlowy kalendarz w 2023 roku? Oto niedziele handlowe, które jeszcze są przed nami:

30 kwietnia

25 czerwca

27 sierpnia

17 grudnia

24 grudnia

Przypomnijmy, zakaz handlu w niedziele w Polsce został wprowadzony w 2018 roku. Początkowo zakaz handlu obejmował sieci handlowe tylko w wybrane niedziele. Od 2020 roku sytuacja jest odwrotna. W 2023 roku w kalendarzu znajduje się tylko 7 niedziel handlowych. Wtedy to czynne mogą być m.in. supermarkety, hipermarkety, dyskonty. W pozostałe tylko małe osiedlowe sklepiki i sklepy na stacjach benzynowych.

