Jednocyfrowa inflacja do końca roku? Eksperci nie mają wątpliwości

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. wzrosły r/r o 16,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc. Wcześniej, w szacunku flash GUS podawał, że w marcu ceny r/r wzrosły o 16,2 proc., a mdm wzrosły o 1,1 proc. Analitycy PKO Banku Polskiego w swoim komentarzu zwrócili uwagę, że inflacja CPI w marcu rozpoczęła "mozolną drogę w dół" – spadła do 16,1 proc. rok do roku z 18,4 proc. r/r w lutym. Ich zdaniem początek dezinflacji w tym roku wynika głównie z "normalizacji cen energii oraz efektów wysokiej zeszłorocznej bazy, przy nadal silnej presji ze strony cen w kategoriach bazowych i żywności".

Do końca tego roku inflacja CPI powinna osiągnąć jednocyfrowy poziom (ok. 9 proc. r/r), do czego przyczynią się czynniki statystyczne, normalizacja cen energii i paliw oraz dezinflacja żywnościowa - prognozują analitycy banku. "W dalszej części roku dołączy do nich inflacja bazowa. Powrót inflacji do celu (celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5 proc, plus/ minus 1 pkt proc. w średnim okresie - PAP) będzie jednak możliwy dopiero w 2025" - poinformowali. Zwrócili uwagę, że inflacja cen żywności i napojów bezalkoholowych w marcu wyniosła 24,0 proc. r/r, czyli tyle samo co w lutym. W ujęciu miesięcznym tempo wzrostu cen przyspieszyło do 2,2 proc. m/m z 1,8 proc. m/m w lutym, znacząco powyżej wzorca sezonowego. "Przyczyniają się do tego silniejsze niż zwykle o tej porze podwyżki cen warzyw (drogi import) i mięsa (szczególnie wieprzowiny). W dalszej części roku oczekujemy dezinflacji żywnościowej, którą zwiastują spadające globalne ceny towarów rolnych" - wyjaśnili eksperci z PKO BP. ich zdaniem skalę dezinflacji mogą jednak ograniczać rosnące koszty (energii i pracy) oraz polityka marżowa firm handlowych.

W swoim komentarzu analitycy wskazali, że roczna dynamika cen energii stopniowo obniża się, głównie za sprawą efektów bazy – w marcu wyniosła 26,0 proc. r/r wobec 31,1 proc. r/r w lutym. W ciągu miesiąca ceny spadły o 0,6 proc., a marzec był piątym z rzędu miesiącem taniejącego opału (głównie węgla, w marcu staniał o 4,4 proc. m/m) oraz gazu (-0,4 proc. m/m). Jak podali, paliwa staniały o 1,8 proc. w ujęciu miesięcznym, a w ujęciu rocznym były droższe już tylko o 0,2 proc. r/r wobec 30,8 proc. r/r w lutym. Tak duża zmiana - jak uznali - jest wynikiem efektu wysokiej bazy; chodzi o skok cen w marcu 2022 r. ze względu na wybuch wojny w Ukrainie. "Nadal narasta inflacja bazowa (w marcu zapewne do 12,2 proc. r/r z 12,0 proc. r/r w lutym). Szacujemy, że jej impet (proc. m/m po odsezonowaniu) utrzymuje się w okolicach 1 proc. od maja 2022" - poinformowali analitycy. Zwrócili uwagę, że w marcu szczególnie silnie rosły ceny odzieży i obuwia (5 proc. m/m) oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (1,4 proc. m/m), a nieco słabiej niż w lutym rosły ceny w łączności - 1,7 proc. miesiąc do miesiąca.

Eksperci PKO BP przyznali, że pozytywnym wyjątkiem od strony tendencji dezinflacyjnych są ceny w restauracjach i hotelach, w których spadek popytu ogranicza wzrosty cen. "Zakładamy, że trwająca recesja konsumencka sprawi, że w kolejnych miesiącach do restauracji i usług dołączą również inne kategorie bazowe" - podali analitycy PKO BP.

Sonda Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry? TAK NIE NIE WIEM