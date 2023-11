Zakaz handlu w niedzielę kosztuje krocie! Ile traci na tym gospodarka?

Nowe niedziele handlowe w grudniu 2023. Wiadomo, co z Wigilią!

Analizy wskazują, że wprowadzenie zakazu handlu niedzielnego przyniosło więcej szkód niż korzyści dla polskiej gospodarki. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) szacuje, że pomimo zakazu, połowa pracowników handlu i tak pracuje w niedziele niehandlowe. POHiD pierwotnie argumentowała, że zakaz miał chronić prawa pracowników, ale obecnie osoby zatrudnione w sklepach nieobjętych zakazem stają się poszkodowane, szczególnie pracownicy stacji benzynowych. Wzrost ruchu klientów na stacjach spowodowany przeniesieniem części zakupów z handlu do innych miejsc wpływa negatywnie na pracowników.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) od lat opowiada się za możliwością handlu w niedziele, argumentując to korzyściami ekonomicznymi i społecznymi. PRCH podkreśla, że niedziele są dla handlu dniem o największych obrotach w tygodniu, a zniesienie zakazu mogłoby przynieść wzrost zatrudnienia i wpływów podatkowych. Ekonomiści PKO BP szacowali, że jedna niedziela niehandlowa obniża miesięczny wolumen sprzedaży detalicznej o 1,1 proc.

Likwidacja małych sklepów

Z wprowadzeniem zakazu handlu wiąże się również negatywny wpływ na obroty sieci handlowych, choć podejmują one działania mające na celu zniwelowanie tego efektu. Kampanie reklamowe, specjalne promocje w soboty – to wszystko miało na celu przekonanie klientów do zakupów przed niedzielą. Eksperci szacowali, że dalsze rozszerzenie zakazu mogłoby przynieść spadek sprzedaży detalicznej o 3,3 proc. i obniżenie dynamiki PKB o około 0,5 pkt proc.

Warto jednak zauważyć, że ekonomiści podkreślają trudność w precyzyjnym oszacowaniu skutków zakazu handlu, ze względu na stopniowe wprowadzanie regulacji oraz wpływ pandemii. Raport Instytutu Obywatelskiego wskazuje, że zakaz nie zatrzymał trendu likwidacji małych sklepów spożywczych, których liczba sukcesywnie spada.

