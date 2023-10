Czy sklepy są czynne w tę niedzielę [29.10.2023]

Niedziela handlowa [29.10.2023]

Niedziele handlowe 2023. Polacy wiedzą już, że tylko w wybrane niedziele mogą robić zakupy w supermarketach i galeriach handlowych. Zatem markety zamknięte w niedzielę już nikogo nie dziwią. Dla wielu zaskoczeniem są otwarte w niedzielę supermarkety i hipermarkety. Po wyborach parlamentarnych pojawiło się widmo zwiększenia ilości niedziel handlowych do 2 w miesiącu. Jeśli władzę przejmie dotychczasowa opozycja, to taki projekt może wejść w życie. Ale póki co niedziel handlowych jest raptem kila w ciągu roku. Zatem czy w tę ostatnią październikową niedzielę [29.10.2023] zrobimy zakupy w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Kaufland, Dino, Netto, Carrefour? Czy w tę niedzielę czynne są galerie handlowe i wszystkie zlokalizowane w nich sklepy, kina, kręgielnie? W tę niedzielę przypadającą na 29 października 2023 roku sklepy takie jak Biedronka, Dino, Lidl, Kaufland są zamknięte. Na niedzielę handlową przyjdzie nam jeszcze długo czekać. Najbliższa, i co ważne, ostatnia niedziela handlowa w 2023 roku przypada 17 grudnia. Początkowo w kalendarzu niedziel handlowych 2023 widniała jeszcze niedziela 24 grudnia, ale z oczywistych względów - Wigilia Bożego Narodzenia, zostało to zmienione.

