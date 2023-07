Zakaz jedzenia na plaży. Kara nawet 2 tys. zł!

Przegapisz jeden termin i tracisz 500 plus! Nawet ZUS to potwierdza

Czas na zmianę 500 plus na 800 plus. Minister Maląg zaskakuje

Zakaz jedzenia na plaży

Na wielu włoskich plażach nie można palić papierosów, a na całej Sardynii obowiązuje surowy zakaz zabierania piasku, kamyków i muszelek. Ale władze gminy Sant'Antioco w południowo-zachodniej części tej wyspy poszły jeszcze dalej i zabroniły jedzenia "wszelkich posiłków", a także organizacji pikników i "zgromadzeń" pod parasolami, rozbijania namiotów i układania z kamieni "parawanów", by osłonić się przed wiatrem. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał burmistrz Ignazio Locci. Jak wyjaśniono, opublikowane w środę przepisy są odpowiedzią na tamtejszy zwyczaj spotkań przy posiłkach na plaży w dni świąteczne, gdy na piasku ustawiane są namioty, parawany, altanki, stoły i krzesła

Surowa kara za złamanie zakazu

Gdyby siły porządkowe trzymały się ściśle litery nowego prawa, to kara w wysokości od 25 do 500 euro mogłaby grozić także temu, kto na plaży je kanapkę, lody albo owoc. Dlatego nowy regulamin wywołał poruszenie. Burmistrz wyjaśnił Ansie: "Nie chcemy najazdu na plaże. To logiczne, że jeśli je się kanapkę albo sałatkę, nie ma problemu. Inna kwestia to biesiady". "Chcemy zniechęcić do takiej praktyki i jej zapobiec"- dodał Locci.

Sonda Czy rozstawiacie parawany na plaży? Nie, bo niby po co? Tak, chcę mieć święty spokój