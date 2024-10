Zakaz sprzedaży e-papierosów nieletnim wkrótce stanie się faktem

E-papierosy jako rynkowy hit na przykładzie Wlk. Brytanii

W Anglii liczba dorosłych wapujących, którzy nigdy wcześniej regularnie nie palili wzrosła gwałtownie od roku 2021, kiedy to stały się popularne jednorazowe e-papierosy. W kwietniu 2024 r. wapowało w Anglii około miliona dorosłych, którzy wcześniej nie palili regularnie; stanowi to siedmiokrotny wzrost od roku 2021. Co więcej, większa część tego miliona wapowała codziennie i przez dłuższy okres.

Do wzrostu liczby wapujących przyczynili się w dużej mierze młodzi dorośli, przy czym szacuje się, że jeden na siedmiu 18-24-latków (14 proc.), którzy nigdy nie palili regularnie, teraz używa e-papierosów.

Waperzy, którzy wcześniej nie palili okazali się również bardziej skłonni do wapowania przez dłuższy czas (w latach 2023/24 r. 68 proc. wapowało przez ponad rok), częściej używali jednorazowych urządzeń i e-płynów o najwyższej zawartości nikotyny oraz kupowali swoje produkty w supermarketach/sklepach całodobowych.

E-papierosy bez nikotyny – rząd chce zakazu sprzedaży nieletnim. W tle zwiększanie akcyzy na wszelką nikotynę

- Coraz bliżej jest zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny osobom do 18. roku życia. Tak deklaruje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM minister zdrowia Izabela Leszczyna – podaje serwis rmf24.pl.

Ten sam temat był obecny w lipcu na etapie konsultacji:

„Wyroby te stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności młodego pokolenia i osób niepalących, co powoduje konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży wszystkich rodzajów elektronicznych papierosów oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie nikotyny”.

