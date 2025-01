Biedronka wprowadziła nową opłatę! Masowo kasują za to klientów

Nie tylko wysokie, ale i zmienne koszty ogrzewania

Rachunki za ogrzewanie potrafią być bardzo stresujące. Często trudno przewidzieć, czy będzie niedopłata czy nadpłata. Zdarza się bowiem, że pomimo oszczędzania i pilnowania wskaźników na kaloryferach koszty ogrzewania okazują się być gigantyczne. Skąd takie rozbieżności i trudności w zaplanowaniu kosztów związanych z ogrzewaniem w budynkach wielorodzinnych? Rozliczenia opierają się na dwóch składnikach: opłacie stałej, uzależnionej od powierzchni mieszkania, oraz części zmiennej, zależnej od rzeczywistego zużycia ciepła, czyli tego, co pokazują mierniki na kaloryferach w mieszkaniu. Nowe przepisy miały pomóc w uniknięciu błędów w rozliczeniach, jednak pomimo nowych regulacji wciąż są spore rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami a rachunkami. Jak podaje Business Insider, eksperci tłumaczą, że problem często leży w regulaminach spółdzielni, które nie uwzględniają nowych zasad i błędnie określają proporcje między kosztami stałymi a zmiennymi.

Przykładem tego jest przytoczona przez serwis sytuacja mieszkańców osiedla należącego do jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Zabrzu. Mieszkańcy zostali obciążeni dodatkowymi kosztami na zimowe ogrzewanie, wynoszącymi nawet kilka tysięcy złotych. Jak donosiły "Nowiny Zabrzańskie", ok. 100 osób złożyło skargi na te rozliczenia. Przyczyną tego mogą być nieaktualne regulaminy, które nie uwzględniają zmian z 2021 r. - Często zbyt niski udział kosztów stałych prowadzi do większych różnic w rachunkach między lokatorami — wskazuje dr Michał Kozak ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, cytowany przez Business Insider. Zdaniem eksperta brak ujednoliconych zasad dla kosztów stałych i zmiennych powoduje, że mieszkańcy mogą ponosić różne, nieuzasadnione koszty ogrzewania.

W razie wątpliwości mieszkańcy powinni kontaktować się z zarządcą budynku, który może zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy. Jeśli to nie wystarczy, możliwe jest wniesienie sprawy do sądu.

Koniec pasożytnictwa cieplnego

Nowe regulacje miały też ograniczyć różnice w rachunkach w tym samym budynku i zachęcić do montowania podzielników. System ten może być efektywny, jeśli jest odpowiednio opracowany i zrozumiały dla mieszkańców. Nowe regulacje miały także rozwiązać problem "pasożytnictwa cieplnego". Na mocy nowych przepisów osoby całkowicie rezygnujące z ogrzewania w mieszkaniu muszą pokryć koszt minimalny, zapewniający utrzymanie temperatury zgodnie z przepisami.