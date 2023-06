Zakupy w Boże Ciało 2023. Które sklepy będą czynne 8 czerwca?

Które sklepy są czynne w Boże Ciało [8.06.2023]?

W Polsce 8 czerwca 2023 roku jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia przypada święto Boże Ciało. W związku z tym także pracownicy sklepów mają wolne, by móc bez problemu uczestniczyć w procesjach. Jednak nie oznacza to tego, że wszystkie sklepy będą zamknięte. Są miejsca, w których 8 czerwca można zrobić zakupy. Co jest czynne w Boże Ciało? Które sklepy są otwarte w Boże Ciało? Tak jak w każde święta w dzień wolny od pracy mogą być otwarte te sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba pracująca na podstawie umowy cywilno-prawnej. Zatem 8 czerwca otwarte będą takie sklepy jak: osiedlowe sklepiki prywatne, Żabki, małe formaty Carrefour. Choć z ząłożenia tego typu sklepy mogą być otwarte 8 czerwca, to może zdarzyć się tak, że sklep w danej lokalizacji będzie zamknięty. Warto już w środę zwrócić uwagę na to, czy sklep w naszej okolicy informuje o tym, czy będzie czynny czy też będzie zamknięty w Boże Ciało.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, pot. Boże Ciało – uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a we Włoszech w niedzielę po uroczystości Trójcy Świętej. Jest świętem nakazanym.

