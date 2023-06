i Autor: krakow.pl

Dzień wolny

Jak będą otwarte urzędy w długi weekend? Godziny otwarcia w piątek po Bożym Ciele

Boże Ciało, które obchodzimy w tym roku 8 czerwca, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dla wielu Polaków to okazja do wydłużonego weekendu. Wystarczy wziąć dzień urlopu, by mieć wolne 4 dni. Okazuje się jednak, że dla wielu urzędników i piątek będzie dniem wolnym od pracy. 9 czerwca załatwimy tam tylko najpilniejsze sprawy, np. związane ze zgonem czy urodzeniem.