W Auchanie psy jadą na zakupy w... limuzynie!

Poznań, uwaga! Auchan wywraca do góry nogami świat zakupów z czworonogami! W swoich hipermarketach na Komornikach, Swadzimiu i Bukowskiej testuje specjalne wózki-limuzyny dla psów!

Tak, dobrze czytasz! Już nie musisz zostawiać swojego pupila przed sklepem, narażonego na stres i nudę. Według psich behawiorystów takie rozstanie jest dla psa prawdziwą katastrofą, bez względu na to ile trwają zakupy. Teraz Twój pies może dołączyć do Ciebie na zakupowej wyprawie, podróżując w luksusowym wózku dostosowanym do jego wagi (do 10 kg lub do 25 kg).

Bezpieczeństwo i higiena na pierwszym miejscu

Pamiętamy o komforcie i bezpieczeństwie zarówno psów, jak i ich właścicieli. Dlatego po każdym użyciu wózka-limuzyny przeprowadzamy dezynfekcję i dokładne czyszczenie maty wyściełającej jego wnętrze.

Dlaczego zakupy z pupilem są tak ważne?

Dla wielu osób psy to nie tylko zwierzęta domowe, ale pełnoprawni członkowie rodziny. Towarzyszą nam w codziennym życiu, więc dlaczego nie zabrać ich ze sobą na zakupy? Auchan, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, oferuje teraz innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia życie właścicielom czworonogów i zapewnia im komfortowe zakupy w towarzystwie swoich pupili.

Wprowadzenie wózków dla psów to kolejny krok Auchan na drodze do stworzenia sklepu przyjaznego dla zwierząt. Sieć oferuje już szeroki wybór produktów dla zwierząt, a teraz wychodzi naprzeciw potrzebom właścicieli, którzy chcą zabrać swoje psy na zakupy.

– W Auchan dbamy o to, by nasi klienci czuli się komfortowo podczas zakupów, a ich zwierzęta były bezpieczne. Wprowadzenie wózków-limuzyn dla psów to kolejny krok w kierunku stworzenia sklepu przyjaznego dla zwierząt. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony właścicieli czworonogów – podsumowuje Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji Auchan Polska.

Do sklepu z psem? W poznańskim Auchan teraz to pestka!

P.S. Nie zapomnijcie zrobić fotki Waszego psa w wózku-limuzynie i udostępnić ją na socialach!

