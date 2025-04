135 tys. zł dofinansowania na budowę domu w 2025 roku! Na co i jak możesz dostać pieniądze?

Wydarzenia artystyczne, a żałoba narodowa z powodu pogrzebu papieża Franciszka

Rozporządzeniem prezydenta RP o wprowadzeniu żałoby narodowej 26 kwietnia 2025 roku pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Na ten czas flagi Polski będą opuszczone do połowy masztu, a radio, telewizja i gazety mają uwzględnić konieczność uczczenia pamięci papieża. Żałoba będzie obowiązywać do północy z soboty na niedzielę. Co zaś z imprezami masowymi, tj. wszelkiego rodzaju koncertami, czy spektaklami?

Dr Jacek Dziekan, medioznawca, zauważa, że "nie ma jednoznacznych reguł, które by precyzyjnie definiowały, jakie wydarzenia mogą się odbywać, a jakie odbywać się nie powinny". Podobnie wypowiedział się szef KPRM, Jan Grabiec, podkreślając, że "formalnie nie ma przeszkody, wydarzenia kulturalne mogą mieć miejsce". Ostateczna decyzja zależy więc od wrażliwości i wyczucia organizatorów.

Część wydarzeń odbędzie się z uczczeniem pamięci papieża

Mimo żałoby, większość organizatorów zdecydowała się na kontynuację planowanych wydarzeń, wprowadzając jednocześnie elementy upamiętniające papieża Franciszka. Najczęściej spotykaną formą uczczenia pamięci jest minuta ciszy przed rozpoczęciem koncertu lub spektaklu.

Przykłady decyzji teatrów i organizatorów koncertów

Teatr Roma: "Informujemy, że zaplanowane na sobotę 26 kwietnia przedstawienia "Wicked" oraz "Bajo-Bongo – historia Nataszy Zylskiej" odbędą się zgodnie z planem. Każde z przedstawień zostanie poprzedzone prośbą o uczczenie pamięci papieża Franciszka minutą ciszy".

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera: Dyrektor Paweł Łysak poinformował, że spektakl +Metoda na serce. Śledztwo+ odbędzie się zgodnie z planem, podkreślając, że jest to "poważne i refleksyjne przedstawienie".

Teatr Polonia i Och-Teatr: Nie wprowadzają żadnych zmian w repertuarze.

Kwiat Jabłoni: Zespół i organizator koncertu w Tauron Arena Kraków wydali oświadczenie, tłumacząc, że przełożenie koncertu jest niewykonalne z przyczyn organizacyjnych, a koncert odbędzie się z poszanowaniem okoliczności.

Wszelkiego rodzaju koncerty muzyki rozrywkowej, w większości przypadków odbędą się bez żadnych zmian. Jeśli mieliśmy bilety, lub chcieliśmy się na jakieś wybrać 26 kwietnia, warto jednak sprawdzić wcześniej stronę organizatora, czy stronę wydarzenia na Facebooku, czy wszystko odbędzie się zgodnie z planem.

Część wydarzeń została odwołana, lub przeniesiona

Niektóre instytucje kultury zdecydowały się jednak na odwołanie zaplanowanych wydarzeń. Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie przełożył premierę "Ducha Wojewody. Wersja Koncertowa", a Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odwołał spektakl "Smok!".

Tysiąclecie Korony Polskiej, ogólnopolskie wydarzenie plenerowe, zostało przełożone z soboty na niedzielę. W programie znajdują się rekonstrukcje historyczne, parada oraz koncert z udziałem gwiazd polskiej muzyki.

