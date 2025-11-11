Zamiast "szklanego domu", biurowiec z drewna? Taki budynek powstaje w Polsce

Inwestycja o wartości 54 mln euro w Środzie Wielkopolskiej.

Kompleks produkcyjno-biurowy z budynkiem w technologii CLT.

Zakończenie prac planowane na połowę 2026 roku.

Powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie 52400 m kw.

Powstaje największy drewniany biurowiec w Polsce!

Na działce o powierzchni ponad 10 hektarów powstaje supernowoczesna fabryka, która oprócz hali produkcyjnej i powierzchni logistycznej z magazynem wysokiego składowania, w centralny punkcie będzie miała trzykondygnacyjny budynek biurowy. To właśnie w nim znajdzie się Centrum Kształcenia Kompetencji oraz nowoczesny showroom, a cała konstrukcja zostanie zrealizowana w innowacyjnej technologii CLT.

Technologia CLT opracowana w latach 90 XX wieku, to drewno klejone krzyżowo. Materiał znany jest z bardzo dobrych właściwości akustycznymi, termoizolacyjnym i stabilnością. Ponadto jest oceniane jako konkurencja dla standardowej stali i betonu.

Ponadto drewno wiąże dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy i magazynuje go w swojej biomasie. Dzięki temu CLT ma tworzyć naturalny magazyn CO2 i obniża tym jego emisję to atmosfery. Wykorzystanie tej technologii zamiast żelbetu pozwoliło na zredukowanie przyszłego zużycia energii.

Jednocześnie żelbeton został zastosowany w hybrydowej konstrukcji, która łączy zalety tej technologii budowlanej z zaletami drewna.

Konstrukcja spełnia rygorystyczne wymogi norm środowiskowych

Kompleks ma mieć 52400 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Ponadto będzie wyposażony w urządzenia, które spełniają rygorystyczne normy energetyczne i środowiskowych z certyfikatem BREEAM. Do tej pory żaden budynek z CLT w Polsce nie otrzymał tego certyfikatu.

Sam biurowiec ma zająć 6000 metrów kwadratowych, a do budowy miało zostać wykorzystane 2125 metrów sześciennych drewna klejonego KLH CLT i BSH.

Drewno ma zapewnić "przyjemne i zdrowe środowisko pracy". Na parterze biurowca będzie znajdować się Centrum Kształcenia Kompetencji ze showroomem z maszynami, których hałas udało się zredukować z 90 decybeli do 30 - aby zapewnić komfort pracy w biurze na piętrze wyżej.

- Nowa fabryka będzie domem dla najnowocześniejszego Centrum Kształcenia Kompetencji w Europie Wschodniej. Ponadto naszym celem jest także stworzenie doskonałego środowiska pracy dla naszych pracowników. Niewątpliwe unikatowy w skali kraju biurowiec HOMAG Polska będzie miejscem, gdzie nowoczesna architektura współgra z naturą, tworząc idealne warunki do pracy ceniących innowacyjne i zrównoważone rozwiązania liderów branży drzewnej. Nowatorski obiekt biurowo-przemysłowy jest kamieniem milowym dla budownictwa CLT w Polsce - powiedział członek Zarządu HOMAG Polska, dyrektor zarządzający, Michał Piłat.

