Rozpoczęto budowę Magazynu Energii Żarnowiec – największej inwestycji tego typu w Polsce i jednej z największych w Europie, kluczowej dla stabilności krajowego systemu energetycznego.

Projekt o pojemności 981 MWh i wartości 1,5 mld zł ma zostać uruchomiony w 2027 roku, z bateriami produkowanymi w Polsce przez LG Energy Solution Wrocław.

Inwestycja wspiera rozwój OZE i ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, z planami rządu na 200 tys. przydomowych magazynów energii do końca kadencji.

PGE, jako lider sektora, planuje do 2035 roku rozbudować swój portfel magazynów do ponad 18 GWh, inwestując w nie 14 mld zł.

Największa inwestycja w sektorze magazynowania energii

W piątek w województwie pomorskim odbyła się uroczystość rozpoczęcia budowy Magazynu Energii Żarnowiec. To przedsięwzięcie jest największym tego typu projektem w Polsce i jednym z największych w Europie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister energii Miłosz Motyka, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, ambasador Republiki Korei Jun Youl Tae, przedstawiciele PGE.

Znaczenie dla bezpieczeństwa i suwerenności

Podczas konferencji prasowej minister Miłosz Motyka zaznaczył: – "Tyle mówimy o bezpieczeństwie i suwerenności, tyle mówimy o regulacjach i inwestycjach, a tutaj się dzieje po prostu praktyka. Nowoczesna energetyka i nowoczesna gospodarka w praktyce".

Dodał także, że nowa inwestycja w Żarnowcu będzie wzmacniać stabilność krajowego systemu energetycznego i przyczyni się do rozwoju całego regionu.

Rozwój OZE i stabilizacja systemu

Minister Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) wymaga równoczesnych inwestycji w magazynowanie. – Bo najdroższa energia (...), to energia utracona (...), której nie jesteśmy w stanie do systemu elektroenergetycznego przyjmować – wskazała.

Szefowa resortu klimatu zapowiedziała szczególne wsparcie rządu dla rozwoju magazynów energii – od wielkoskalowych obiektów po przydomowe instalacje. Do końca kadencji celem jest 200 tys. przydomowych magazynów energii w całym kraju.

Współpraca PGE i LG Energy Solution

Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Marzec podkreślił, że w ramach przedsięwzięcia: – Mamy deklarację, że sto procent baterii w tym największym w Polsce i jednym z największych w Europie magazynów, będzie produkowanych w naszym kraju.

Wykonawcą inwestycji została LG Energy Solution Wrocław, która zrealizuje projekt na zlecenie Grupy PGE. Podpisano akt rozpoczęcia budowy i symbolicznie wbito pierwszą łopatę.

Szczegóły inwestycji

Magazyn o pojemności 981 MWh ma rozpocząć pracę w 2027 roku. Koszt realizacji oszacowano na 1,5 mld zł. Obiekt powstanie w pobliżu planowanych morskich farm wiatrowych PGE oraz największej w Polsce elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu. PGE złożyła wniosek o środki z KPO na finansowanie projektu.

Przyszłość magazynowania energii w PGE

PGE jako największe przedsiębiorstwo elektroenergetyczne w Polsce odpowiada dziś za około 37 proc. produkcji energii elektrycznej i 20 proc. rynku ciepła. Firma planuje do 2035 roku rozbudowę portfela magazynów do łącznej pojemności ponad 18 GWh, inwestując zarówno w bateryjne magazyny energii (8 GWh), jak i w elektrownie szczytowo-pompowe (10 GWh) oraz magazyny ciepła (0,5 GWh). Na rozwój tego segmentu przeznaczy 14 mld zł w ciągu dekady.

Jan Szyszko, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.