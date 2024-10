Z Buenos Aires do Kutna. Co imigrantów przyciąga do Polski?

Przełom na rynku najmu. We wrześniu spadły stawki najmu w 11 z 17 miast

Coraz więcej Latynosów przeprowadza się do Polski

Jeden z rozmówców portalu argumentuje, że kiedy wyjeżdżał z kraju, inflacja w Argentynie wynosiła ponad 254 proc. rok do roku. "Szczyt w 2024 r. osiągnęła w kwietniu, dobijając do 292,2 proc. Teraz topnieje, ale i tak we wrześniu zatrzymała się na poziomie 209 proc., a nieodłącznym towarzyszem kryzysów gospodarczych i biedy jest wysoka przestępczość" -twierdzi rozmówca money. I dodaje, że

"Kolejną rzeczą, którą ogólnie lubię w Polsce, jest bezpieczeństwo, a osoba pracująca tutaj może mieć bardzo dobre życie codzienne".

Dla miasta o rozmiarach Kutna cudzoziemcy stanowią coraz większą wartość. Portal money.pl, przytacza dane Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z których wynika z nich m.in., że według stanu na 15 października w Kutnie było 1841 cudzoziemców z ważną kartą pobytu. Zaznaczmy jednak, że to tylko ci, którzy w postępowaniu o kartę wskazali miejsce zamieszkania w mieście.

Z całkowitej liczby cudzoziemców w Polsce najliczniejszą grupę stanowili obywatele: Ukrainy (1018), Gruzji (416), Mołdawii (88), Indonezji (66). Jeśli chodzi o cudzoziemców z Ameryki Południowej, są to obywatele Kolumbii (32), Argentyny (8), Brazylii (2), Wenezueli (1) - wylicza w odpowiedzi na pytania money.pl Tobiasz Puchalski, rzecznik prasowy wojewody łódzkiego.

Jak czytamy w portalu, "więcej światła na międzynarodowość kadry pracowniczej zakładów w Kutnie rzucają też dane łódzkiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych".

"Proszę zauważyć, że są to dane, które, prócz ubezpieczonych na terenie działania Inspektoratu w Kutnie, będą zawierały w sumie także dane z samego Oddziału i II Inspektoratu (Bałuty), czyli np. znacznej części Łodzi, dane z Inspektoratu w Zgierzu, Łowiczu i Biur Terenowych w Brzezinach i Łęczycy" - wskazuje w odpowiedzi na pytania money.pl Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. łódzkim.

Money informuje, że jeśli chodzi o obywateli krajów Ameryki Środkowej, składki na tym terenie pod koniec sierpnia były opłacane pracownikom z Gwatemali (trzem osobom), Kuby (45), Meksyku (42) i Nikaragui (22). Jeśli chodzi o Amerykę Południową, to składki opłacane są osobom przybyłym z Argentyny (34), Boliwii (3), Brazylii (64), Chile (4), Ekwadoru (4), Kolumbii (230), Peru (18), Urugwaju (3) i Wenezueli (26).

- Wiele osób już się z miastem utożsamia. Obcokrajowcy nie tylko wynajmują mieszkania, ale gdy osiągną już odpowiedni status finansowy, to je kupują. To nas bardzo cieszy, bo jak słyszeliśmy, w kolejnych latach możemy mieć prawdziwy problem z brakiem rąk do pracy, a Kutno przemysłem stoi - twierdzi prezydenta Kutna Mariusz Sikora w rozmowie z money.pl.

