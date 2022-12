Zamrożenie ceny gazu lepsze niż obniżony VAT! Wiceminister finansów ujawnia [TYLKO U NAS]

Nie ma zgody na zerowy VAT w przypadku gazu

W kwestii powrotu VAT na gaz, Komisja Europejska stoi przy swoim stanowisku, jednak nie jest konieczne, by przywracać go do poziomu 23 proc. Określony jest minimalny próg, jaki musi wynosić opodatkowanie i jest to 5 proc. Rządowi udało się utrzymać zerowy VAT w przypadku żywności, natomiast w przypadku surowców energetycznych takiej zgody obecnie nie ma. Zamiast tego zaproponowano mrożenie cen gazu na dotychczasowym poziomie.

Wiceminister finansów o obniżeniu stawki VAT i zamrożeniu cen

- Nie można rozpatrywać kwestii powrotu do poprzedniej stawki VAT na gaz bez odniesienia się do innych działań osłonowych zaproponowanych przez rząd, mianowicie zamrożenia cen gazu na 2023 r. Mechanizm mrożenia cen energii jest najskuteczniejszym narzędziem obniżania cen energii dla odbiorców końcowych. Przynosi lepsze efekty niż obniżka stawek VAT-u. Przy dynamicznych wzrostach cen nośników energii i cen gazu na rynkach światowych, mimo obniżonej stawki VAT, ceny mogłyby wzrosnąć kilkakrotnie. Mechanizm zamrożenia gwarantuje ich stabilizację. Wprowadzając nowe rozwiązania chronimy polskie rodziny. Chcemy żeby pomoc była bardziej celowana i efektywna, tzn. trafiała do najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych - wyjaśnia wiceminister finansów Sebastian Skuza.

