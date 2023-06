Zapłacili fortunę za spędzenie tygodnia z Ewą Chodakowską na rajskiej wyspie! [GALERIA]

Rekordowa aukcja. Na cele charytatywne zostanie przeznaczone 28 mln zł!

3 czerwca odbyła się 2. edycja Wielkiej Aukcji Charytatywnej. Na błoniach Pałacu w Wilanowie, gdzie zorganizowano bal, zjawili się nie tylko gospodarze wieczoru Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, ale także przedstawiciele największych polskich biznesów, kolekcjonerzy sztuki, znakomici artyści oraz osobowości polskiego show-biznesu. Wśród gości nie zabrakło m.in. Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana, Ewy Chodakowskiej i Lefterisa Kavoukisa, Edyty i Cezarego Pazurów, Małgorzaty Kożuchowskiej, Małgorzaty Foremniak, Barbary Kurdej- -Szatan oraz Rafała Zawieruchy i Beaty Wiśnickiej-Zawieruchy.

Na gali pojawili się też Anita Lipnicka i Mark Gray, Katarzyna Zielińska i Wojciech Domański, Łukasz Jemioł, Patricia Kazadi, Sandra Kubicka, Gosia Baczyńska, Katarzyna Zdanowicz oraz Magdalena Pieczonka. Uroczystą galę poprowadzili Anna Kalczyńska wraz z Mateuszem Hładkim, a gospodarzami aukcji byli Dorota Wellman, Jacek Piotrowski z Domu Aukcyjnego Polswiss Art oraz Bartek Jędrzejak. Wieczór uświetniły m.in. pokazy grupy tanecznej Next Dance Tomasza Barańskiego, występy kwartetu smyczkowego oraz Tarkowski Orkiestra pod batutą Jacka Tarkowskiego. Muzyczną niespodzianką był koncert zespołu Alphaville, który wykonał na scenie największe hity.

Tydzień z Ewą Chodakowską za 2 mln zł i kolacja z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską za 1 mln zł

Punktem kulminacyjnym wieczoru była aukcja wyjątkowych dzieł sztuki i atrakcji z kategorii Wielkie Emocje. W gronie darczyńców, którzy przekazali swoje prace na Wielką Aukcję Charytatywną TOP CHARITY 2023, znaleźli się: Angelika Markul, Maria Papa-Rostkowska, Janina Wierusz-Kowalska, Rafał Bujnowski, Piotr Czajkowski, Tomasz Górnicki, Michał Jackowski, Łukasz Patelczyk, Zbigniew Rogalski, Xawery Wolski, Nikola Vudrag i Cyryl Zakrzewski.

Wśród licytowanych eksponatów znalazły się również obiekt z kolekcji Marka i Agnieszki Roeflerów, a także dzieła sztuki pozyskane dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów i instytucji, z którymi Omenaa Mensah oraz jej fundacja artystyczna OmenaArt Foundation współpracują. Ogromnym zainteresowaniem gości cieszyła się także licytacja atrakcji z kategorii Wielkie Emocje. W tym roku były to m.in. prywatne oprowadzanie przez Grażynę Kulczyk po Muzeum Susch w Szwajcarii, lekcja tenisa z Igą Świątek, wyjazd na mecz NBA z Marcinem Gortatem, kolacja z maestro Andreą Bocellim czy rejs ekskluzywnym katamaranem Sunreef zakończony kolacją w Dubaju.

Najdrożej sprzedanym dziełem podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej była rzeźba Iron Maiden chorwackiego artysty Nikoli Vudraga, za którą nabywca zapłacił zawrotną kwotę 3 200 000 zł! Z kolei hitami wśród Wielkich Emocji okazały się: Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską, za który darczyńcy zapłacili aż 2 000 000 zł (1 600 000 zł w dniu aukcji i 400 000 zł po licytacji) oraz zaproszenie od Omeny Mensah i Rafała Brzoski na kolację i live cooking w Pałacu w Wilanowie, sprzedane za 1 000 000 zł!

Dobroczynność bije rekordy. "Młody polski biznes stanął na wysokości zadania"

W licytacji wzięło udział kilkadziesiąt osób. Goście balu nagrodzili gromkimi owacjami najhojniejszych darczyńców Wielkiej Aukcji Charytatywnej 2023. Niekwestionowanymi liderami okazali się Sylwia i Robert Dobrzyccy, Piotr Śledź oraz Beata Drzazga.

Łączna kwota wylicytowanych podczas gali dzieł sztuki i Wielkich Emocji wyniosła 12 780 000 zł i udało się ją zebrać w rekordowym czasie 1,5 godziny! Dzięki prywatnej donacji Rafała Brzoski, który podobnie jak w ubiegłym roku podwoił kwotę całej licytacji, udało się uzyskać 25 560 000 zł. Na spektakularny wynik złożyły się także cegiełki o wartości 2 412 000 zł, zakupione przez wielu darczyńców podczas balu oraz dodatkowa kwota 400 000 zł wpłacona przez gości poza aukcją. Łączna suma uzyskana podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej 2023, czyli 28 372 000 zł z pewnością wzrośnie, bo do puli trafi jeszcze dochód z aukcji dzieł online, którą można śledzić na portalu Artinfo.pl do 6 czerwca 2023, do godz. 21:00. Wśród licytowanych prac znajdują się dzieła Julii Medyńskiej, Anny Zalewskiej, Łukasza Zbroi, Krzysztofa Renesa, Agnieszki Rowińskiej, Marcina Jasika, Patricka Tagoe-Turksona, Olgi Mazur, Katarzyny Kukuły, Marka Bimera i Jerzego Baranowskiego.

– Mieliśmy nadzieję, że pobijemy ubiegłoroczny wynik, ale nie sądziliśmy, że uda nam się zebrać tak gigantyczną kwotę! Jesteśmy dumni, że nasi goście drugi rok z rzędu udowodnili, że mają wielkie serca. Młody polski biznes stanął na wysokości zadania i pokazał, jak zjednoczony i dojrzały jest w kwestiach pomagania i filantropii. Potrafi się łączyć w słusznej sprawie i wspólnym działaniem zmieniać świat na lepsze – mówią Omenaa Mensah i Rafał Brzoska.

28 mln złotych na cele charytatywne. Do kogo trafią pieniądze?

Jak rozdysponują środki zebranie podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej 2023? – Wylicytowaną kwotę przekażemy na edukację i wsparcie psychologiczne dla dzieci z polskich domów dziecka, dzieci ulicy z Ghany i dzieci z Ukrainy. 30% zasili projekty Konsorcjum Filantropijnego – mówią Omenaa Mensah i Rafał Brzoska.

Podczas balu Omenaa Mensah i Rafał Brzoska oraz przedstawiciele Corporate Connections: Ryszard Chmura i Rafał Płuciennik wręczyli cztery rzeźby-statuetki Top Charity. Trafiły one do rąk przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, którzy z wyjątkowym zaangażowaniem i oddaniem niosą pomoc najbardziej potrzebującym. W tym roku laureatami tych wyjątkowych nagród zostali Małgorzata Adamkiewicz, Dariusz Gałęzewski, Sylwia i Piotr Krupowie oraz Jerzy Krzanowski.

Motywem przewodnim tegorocznej Wielkiej Aukcji Charytatywnej był barok włoski. Aby jak najlepiej oddać klimat minionej epoki i nie naruszyć zabytkowego miejsca Muzeum Pałacu w Wilanowie, zbudowano specjalną instalację artystyczną o powierzchni 2500 m2, której wnętrza przeniosły gości do XVI wieku. Prace nad całym wydarzeniem trwały 10 miesięcy, a przy jego organizacji pracował zespół 1500 specjalistów. O scenografię i detale we wnętrzach zadbała Art Director & Set Design Katarzyna Konkowska. Goście zachwycali się m.in. zaprojektowanym specjalnie na tę okazję żywym ogrodem barokowym, salą kryształową, w której stanęła prawdziwa karoca, a także wybornym menu, przygotowanym przez szefa kuchni Sebastiana Kornackiego.

Nowa jakość w świecie filantropii

Organizatorka balu Omenaa Mensah i jej zespół postawili na zupełnie nową jakość w świecie filantropii. Aby jak najwierniej oddać charakter epoki, podczas planowania koncepcji Wielkiej Aukcji Charytatywnej, jak i wydarzeń artystycznych korzystali z doświadczenia światowej klasy specjalistów: słowackiego scenografa Borisa Kudlički i francuskiego designera Michaela Coorengela, specjalizującego się w baroku. Producentem gali był Hubert Pudzianowski, a kostiumy obsługi oddające charakter epokizadbała Katarzyna Śródka. Reżyserię gali Omenaa Mensah powierzyła Maciejowi Sobocińskiemu, który współpracował z gwiazdami światowego formatu, m.in. z Willem Smithem czy Rihanną i ma ogromne doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów. Podczas wszystkich prac eksperckim wsparciem całemu zespołowi służył dyrektor Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis.

– Aby docenić naszych darczyńców i rzeczywiście przenieść ich do epoki baroku, postawiliśmy na światową jakość i zatrudniliśmy najlepszych specjalistów w tej części Europy. Zanim rozpoczęły się prace projektowe, zabrałam cały sztab projektowy na wspólne zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, aby w najdrobniejszych detalach zaplanować scenografię i wiernie oddać klimat epoki. Nasi goście również zrobili ukłon w stronę Pałacu w Wilanowie, ubierając na bal stroje stylizowane na barokowe – mówi Omenaa Mensah.

– Jestem perfekcjonistką i satysfakcja gości, którzy przekazują nam środki na działania pomocowe jest dla mnie najważniejsza. Próby do wydarzenia trwały kilka dni, by wszystko wypadło idealnie. I to się udało! To był mój ukłon w stronę moich gości, bo jakość jest wyrazem szacunku – dodaje.

Cała koncepcja Wielkiej Aukcji Charytatywnej to nie tylko gala, która miała miejsce 3 czerwca, ale również kilka wydarzeń towarzyszących, m.in.: przygotowana na światowym poziomie Wystawa Wielkiej Aukcji Charytatywnej, która rozpoczęła się 9 maja w Oranżerii Pałacu w Wilanowie i potrwa aż do 26 czerwca. Scenografię do przedaukcyjnego wernisażu przygotował wybitny scenograf teatralny Boris Kudlička, a jego kuratorką jest Hanna Wróblewska – wieloletnia dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Loteria fantowa. Ty również możesz wesprzeć akcje charytatywną!

5 czerwca w Oranżerii Pałacu w Wilanowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której Omenaa Mensah i Rafał Brzoska ogłosili wynik Wielkiej Aukcji Charytatywnej 2023. Ale to nie wszystko! Wraz z Moniką i Patrykiem Urbanami (Siepomaga.pl) oraz przyjaciółmi fundacji ogłosili też start Wielkiej Loterii Top Charity. Poprzez niewielkie wpłaty – cegiełka na loterię kosztuje 100 zł – chcą zaangażować i zachęcić większą część społeczeństwa do wspierania projektów pomocowych. Każda cegiełka bierze udział w losowaniu wyjątkowych nagród. Zwycięzcy mogą wygrać m.in.:

• Trening quadowy na Pustyni Błędowskiej z Rafałem Sonikiem

• Biżuterię z diamentami z kolekcji „Good Diamonds by Omenaa”

• Trening z Joanną Jędrzejczyk

• Trening z Ewą Chodakowską

• Lunch biznesowy z prezesem InPostu Rafałem Brzoską

• Spotkanie z Prezesem CCC Dariuszem Miłkiem i wizytę w siedzibie jego firmy • Spacer z Małgorzatą Rozenek-Majdan po jej ulubionych zakątkach Warszawy • Udział w koncercie Kayah i zakulisowe spotkanie z artystką

• Luksusowy weekend dla dwojga w hotelu Heron

• Rakietę z podpisem Igi Świątek – mistrzyni świata w tenisie

• Koszulkę z autografami piłkarzy reprezentacji Polski

• Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych z dziennikarką TVN24 Joanną Kryńską

• Kurs makijażu z Magdaleną Pieczonką.

– 3 czerwca na stronie Siepomaga.pl rozpoczęliśmy Wielką Loterię Charytatywną Top Charity. Dochód z cegiełek zostanie przekazane na wsparcie Omenaa Foundation, która w ramach Konsorcjum Filantropijnego wspiera Fundacje o mniejszym lokalnym zasięgu – mówiła podczas konferencji Omenaa Mensah.

– Omenaa Foundation i Fundacja Siepomaga połączyły siły, aby nasza pomoc miała szansę dotrzeć do wszystkich zakątków Polski. Wierzymy, że tysiące ludzi przyłączy się do naszej aukcji. Mam nadzieję, że tym razem też rozbijemy bank i wspólnie pomożemy setkom potrzebujących, a przy okazji ktoś spełni swoje marzenie – dodała Monika Urban z Fundacji Siepomaga.

Spotkanie z udziałem dziennikarzy i gwiazd poprowadziła Beata Tadla, a gośćmi specjalnymi Omeny Mensah i Rafała Brzoski byli: Monika Urban z Fundacji Siepomaga, Marta Dejneka oraz Ewa Chodakowska i Rafał Sonik, którzy przekazali na loterię fanty. Za stołem prezydialnym zasiadł także przedstawiciel Corporate Connection Ryszard Chmura.

– Pomaganie tym, którzy potrzebują wsparcia jest naszą opiekuńczą powinnością z odruchu serca. Tylko opiekując się osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej możemy odnieść sukces jako społeczeństwo. Pomaganie jest wpisane w moje DNA – tłumaczyła swój udział w Wielkiej Loterii Top Charity Ewa Chodakowska.

Co należy zrobić, by wziąć w niej udział?

1. Wpłać. Wybierz przycisk Wesprzyj i wpłać darowiznę w kwocie min. 100 zł na zbiórce: www.siepomaga.pl/topcharity

2. Wprowadź kod. Po wpłaceniu darowizny otrzymasz od nas maila ze specjalnym kodem - wprowadź go na stronie loterii www.loteriatopcharity.pl

3. Wybierz nagrodę. Spośród listy nagród wybierz tę, o którą chcesz walczyć. 4. Każde wpłacone 100 zł i wielokrotność tej kwoty to dodatkowa szansa na wygraną!

Źródło: informacja prasowa Omenaa Foundation

