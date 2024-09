Zapominalscy zapłacą nawet 9250 zł kary. Kierowcy nie mają szans się wywinąć

Nie ma pieniędzy na drugą waloryzację. Co czeka emerytów w 2025 roku?

Kierowcy mają ograniczony termin na formalności z ubezpieczaniem OC

- Jeśli spełniłeś obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC lub mu nie podlegałeś, powinieneś w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania przesłać nam potwierdzające to dokumenty. Po tym terminie opłata za brak OC stanie się wymagalna, a dalsza windykacja będzie prowadzona w trybie egzekucyjnym (przez urząd skarbowy, komornika sądowego lub inny organ egzekucyjny) - podaje strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Maksymalna wysokość opłaty za brak OC to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia w przypadku samochodów osobowych. Zaproponowana przez rząd kwota wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2025 r. to 4626 zł brutto. Oznacza to 9252 zł kary za brak OC w przypadku samochodów osobowych.

Od stycznia do czerwca 2024 roku ubezpieczyciele wypłacili z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC łącznie ponad 9,4 mld zł – wynika z danych Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To wzrost o ponad 1,4 mld zł w porównaniu z pierwszym półroczem 2023 roku. Liczba zgłoszonych szkód sięgnęła blisko 930 tys. i była o ok. 70 tys. wyższa niż przed rokiem.

Liczba aktywnych umów obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego wyniosła na koniec czerwca 29,15 mln, zaś liczba aktywnych umów dobrowolnego ubezpieczenia AC (autocasco) to 7,56 mln.

Czym jest roszczenie regresowe Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

W momencie zaspokojenia uzasadnionego roszczenia osoby poszkodowanej (w przypadku sprawcy nieubezpieczonego w zakresie OC komunikacyjnego lub OC rolników), UFG przejmuje prawa osoby poszkodowanej dotyczące dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania i świadczenia, jeżeli sprawca szkody lub osoba zobowiązana nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy ww. ubezpieczeń OC.