Autostrada A1 na odcinku ponad 85 km między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową zostanie objęta niemal ciągłym systemem odcinkowych pomiarów prędkości.

W ramach rozbudowy sieci, do czerwca 2026 roku w Polsce uruchomione zostaną 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości, głównie na autostradach i drogach ekspresowych.

Nowe OPP na A1 będą sukcesywnie włączane do systemu w ciągu najbliższych tygodni, a wszystkie punkty mają działać najpóźniej do połowy 2026 roku.

Mimo mieszanych opinii kierowców, system znacząco utrudni przekraczanie prędkości na A1, co ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

Odcinkowy pomiar prędkości zmienia autostradę A1

Kierowcy podróżujący południowym odcinkiem autostrady A1 od kilku tygodni mogą zauważyć nowe elementy infrastruktury związane z odcinkowym pomiarem prędkości. Choć znaki informujące o kontroli są jeszcze zasłonięte, montaż systemu jest już na finiszu.

Temat wzbudza duże emocje wśród użytkowników dróg. W mediach społecznościowych pojawiają się głosy krytyczne, choć wielu kierowców przyznaje jednocześnie, że rozwiązanie może poprawić poziom bezpieczeństwa.

Polska rozbudowuje sieć odcinkowych pomiarów prędkości

System OPP od lat funkcjonuje w wielu państwach europejskich, m.in. we Francji, Belgii, Czechach czy we Włoszech. W Polsce do niedawna był stosowany głównie na drogach krajowych, jednak dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy rozpoczęto szeroką rozbudowę infrastruktury nadzoru drogowego.

W ramach programu realizowanego przez CANARD i Główny Inspektorat Transportu Drogowego do końca czerwca 2026 roku ma działać 43 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Znaczna część z nich obejmie autostrady i drogi ekspresowe.

85 km autostrady A1 pod stałym nadzorem

Największe zmiany kierowcy odczują na trasie między Piotrkowem Trybunalskim a okolicami Częstochowy. Cztery kolejne odcinki pomiarowe stworzą niemal ciągły system kontroli obejmujący ponad 85 km.

Nowe OPP powstaną na następujących fragmentach:

* Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk (19 km),

* Kamieńsk – Radomsko (13,9 km),

* Brodowe – Mykanów (19 km),

* Częstochowa Południe – Woźniki (15,7 km).

Dodatkowo monitoring obejmie odcinki Kutno – Piątek (18 km) oraz Zabrze Północ – Zabrze Zachód (4,3 km).

Kiedy ruszą nowe OPP na A1?

Za instalację wszystkich 43 odcinkowych pomiarów prędkości odpowiada firma Sprint S.A., która realizuje kontrakt o wartości 83,5 mln zł. Po zakończeniu odbiorów technicznych urządzenia zostaną podłączone do krajowego systemu nadzoru. Jak informuje GITD, kierowcy nie będą musieli długo czekać na uruchomienie nowych punktów kontrolnych. – „Będziemy je sukcesywnie włączać w ciągu najbliższych tygodni” – przekazał „Forsalowi” Wojciech Król, rzecznik GITD.

Według deklaracji inspekcji wszystkie nowe odcinkowe pomiary prędkości mają rozpocząć działanie najpóźniej do 30 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że na wielu odcinkach A1 przekraczanie dopuszczalnej prędkości stanie się znacznie trudniejsze niż dotychczas.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]