Ministerstwo Infrastruktury rok temu zapowiadało podwyżkę opłat za prawo jazdy

W połowie 2024 roku dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Renata Rychter w rozmowie z PAP zapowiedziała, że rozważana jest podwyżka opłaty o 47-50 proc. dla krajowego prawa jazdy, a dla międzynarodowego o 35 zł. W efekcie prawo jazdy kosztowałoby 150 zł, a prawo jazdy międzynarodowe 70 zł.

Powodem podwyżki miały być koszty wytworzenia dokumentów ponoszone przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

- Od 2011, do 2023 roku, biorąc pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług, odnotowaliśmy wzrost kosztów ponoszonych do PWPW o ok. 47 proc. O tyle realnie zmniejszyła się różnica, która zostaje organom rejestrującym na pokrycie wydatków związanych z rejestracją pojazdów - mówiła Rychter w 2024 roku.

Ile zapłacisz za prawo jazdy w 2025?

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które zostało wydane 9 lipca 2025 roku, ustalono aktualne stawki za wydanie dokumentu prawa jazdy.

Koszty wydania dokumentu od 1 sierpnia 2025 roku to:

Prawo jazdy: 100 zł

100 zł Międzynarodowe prawo jazdy: 35 zł

35 zł Pozwolenie na kierowanie tramwajem: 30 zł

Nowe stawki opublikowano 18 lipca w Dzienniku Ustaw RP z 2025 roku i wchodzą w życie 14 dni po ogłoszeniu, czyli dokładnie 1 sierpnia. Z perspektywy kierowców nie ma to jednak znaczenia, bo obecne stawki nie drgnęły nawet o grosz względem poprzednich.

Brak podwyżek za prawo jazdy od dekady

Jak zauważa portal Forsal, te same kwoty za powyższe dokumenty obowiązywały od 2023 roku. Stawki określono w rozporządzeniu z 2013 roku, po nowelizacji z 2023 roku.

Koszty nie uległy zmianie przez dekadę mimo wzrostu kosztów życia i inflacji, w przeciwieństwie do np. kosztów kursów na prawo jazdy, które w samej Warszawie w ciągu dekady wzrosły o ok. 165 proc.

