Zarządca odcinka autostrady A4 wchodzi na rynek nieruchomości. Zaczyna od budowy w centrum Katowic

Stalexport Autostrady inwestuje w nieruchomości mieszkaniowe w centrum Katowic

Nowoczesny budynek, który ma powstać w centrum Katowic, ma mieć powierzchnię netto inwestycji około 50–55 tys. mkw. W ramach koncepcji, którą przygotował architekt Tomasz Konior, znajdą się także tereny zielone i plac miejski. Pracownia Konior Studio odpowiadała w przeszłości m.in. za realizację siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach.

– Mamy jasną wizję – chcemy być inwestorem z długoterminową perspektywą. Chcemy zarządzać zdywersyfikowanym portfelem inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę transportową i budownictwo – mówi Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu spółki Stalexport Autostrady S.A. – W I kwartale 2026 roku planowane jest utworzenie specjalnej spółki celowej zajmującej się projektami deweloperskimi w zakresie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

Obecnie Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady koncentruje się na eksploatacji płatnego odcinka autostrady A4 Katowice–Kraków. Koncesja na ten projekt wygasa 15 marca 2027 roku. Po niemal trzech dekadach funkcjonowania w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego spółka przygotowuje się do nowego etapu działalności.

Koniec koncesji na A4 Katowice–Kraków i nowy kierunek rozwoju spółki

– W ostatnich miesiącach poświęciliśmy dużo czasu na analizę i ocenę tego, gdzie jako organizacja możemy tworzyć największą wartość. Wnioski były jednoznaczne: żeby skutecznie konkurować i rozwijać się w długim terminie, musimy zaproponować rynkowi nowy, bardziej zdywersyfikowany model działania. Przygotowaliśmy propozycję strategii na lata 2026–2030 z perspektywą do roku 2035. To nie jest lista przypadkowych projektów ani zmiana narracji. To zestaw konkretnych i realnych propozycji, które porządkują nasze priorytety i wyznaczają jasny kierunek na najbliższe lata – zapowiada Andrzej Kaczmarek.

Strategia Stalexport Autostrady 2026–2030: nieruchomości, infrastruktura i projekty dual-use

Projekt nowej strategii pod hasłem „Droga do nowych inwestycji!” zakłada rozwój w trzech kluczowych kierunkach. Oprócz mocniejszego akcentu na inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe lub wielofunkcyjne spółka chce nadal zarządzać infrastrukturą transportową, nieograniczającą się tylko do projektów autostradowych. Zapowiada wykorzystanie posiadanych kompetencji związanych z budową, utrzymaniem i modernizacją w przypadku takich projektów jak nowe drogi, parkingi czy lotniska.

Sprzyja temu szereg czynników rynkowych, w tym w szczególności sytuacja geopolityczna i budżetowa państwa, która otwiera potencjalne możliwości dla nowych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Perspektywiczne są m.in. plany rozbudowy infrastruktury podwójnego zastosowania tj. dla celów cywilnych i wojskowych (dual-use) i jej dostosowanie do standardów NATO. W ramach tych działań planowane jest m.in. zapewnienie przepustowości korytarzy wojskowych wzdłuż osi zachód–wschód w europejskiej sieci TEN-T. Unijny program Military Mobility zakłada uruchomienie programu infrastrukturalnych inwestycji prywatnych, które zwiększą możliwości transportowe na potrzeb wojsk.

– Nasz docelowy profil działalności w roku 2030 składa się z portfela projektów w infrastrukturę publiczną i nieruchomości. STX posiada doświadczenie i kompetencje umożliwiające mu udział w rozwoju infrastruktury w ramach potrzeb strony publicznej – wspierając realizację projektów dual-use czy wpisujących się w zapotrzebowanie Military Mobility. Dodatkowo rozpoczynamy nasze działania w obszarze technologicznym, ponieważ to bezpośrednio wzmacnia jakość naszych rozwiązań i długoterminową stabilność firmy – zapowiada Andrzej Kaczmarek.

Źródło: Newseria