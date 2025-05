Sejm przegłosował podwyżkę zasiłku pogrzebowego – co to oznacza?

W piątek, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął kluczową decyzję dla wielu rodzin w Polsce – przegłosowano nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejszą zmianą jest podwyżka zasiłku pogrzebowego. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało aż 410 posłów, co świadczy o szerokim poparciu dla tej inicjatywy.

Obecnie, zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tysiące złotych i jest wypłacany jednorazowo w przypadku śmierci osoby bliskiej. Kwota ta nie była zmieniana od 2011 roku, co w obliczu rosnącej inflacji i kosztów życia stawało się coraz bardziej problematyczne dla rodzin organizujących pochówek. Uchwalona nowelizacja zakłada wzrost tej kwoty do 7 tysięcy złotych. To znacząca zmiana, która ma realnie odciążyć budżety domowe w trudnym czasie żałoby i organizacji ceremonii pogrzebowej.

Zasiłek pogrzebowy 7000 zł – kiedy wejdzie w życie?

Choć decyzja Sejmu jest już faktem, na realne wsparcie finansowe trzeba będzie jeszcze poczekać. Planowany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy to 1 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że rodziny, które będą organizować pogrzeby po tej dacie, będą mogły ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w nowej, podwyższonej kwocie.

Dlaczego dopiero 2026 rok? Tego typu zmiany wymagają odpowiedniego przygotowania budżetu państwa oraz systemów wypłat świadczeń. Rząd musi uwzględnić dodatkowe wydatki w planach finansowych na kolejne lata.

Warto jednak pamiętać, że do tego czasu obowiązują dotychczasowe przepisy, czyli zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tysięcy złotych.

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego – co to oznacza w praktyce?

Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadza jeszcze jedną istotną zmianę. Zasiłek pogrzebowy będzie podlegał waloryzacji, co oznacza, że jego kwota może być automatycznie podnoszona w przyszłości.

Mechanizm waloryzacji zostanie uruchomiony w sytuacji, gdy inflacja przekroczy 5 procent. W takim przypadku, kwota zasiłku pogrzebowego zostanie odpowiednio zwiększona, aby zachować jego realną wartość w obliczu rosnących cen.

To ważny krok w kierunku zabezpieczenia interesów rodzin, które w przyszłości będą musiały zmierzyć się z kosztami pogrzebu. Dzięki waloryzacji, zasiłek pogrzebowy ma szansę utrzymać swoją siłę nabywczą i stanowić realne wsparcie finansowe.

Zasady przyznawania zasiłku celowego – dla kogo dodatkowe wsparcie?

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmiany w zasadach przyznawania tzw. zasiłku celowego. Zasiłek celowy to dodatkowe wsparcie finansowe, które może być przyznane w szczególnych sytuacjach.

Zgodnie z nowymi przepisami, zasiłek celowy może otrzymać osoba, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Może się tak zdarzyć, gdy zmarły nie był objęty ubezpieczeniem społecznym. Dodatkowo, o zasiłek celowy mogą ubiegać się osoby, które są uprawnione do zasiłku pogrzebowego, ale poniosły w związku z pogrzebem koszty nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z zasiłku pogrzebowego. Mogą to być na przykład koszty transportu zwłok z zagranicy, specjalistyczne usługi pogrzebowe lub inne nieprzewidziane wydatki.

Przyznanie zasiłku celowego będzie zależało od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o wsparcie oraz od możliwości finansowych gminy.

Zasiłek pogrzebowy 2026: Co to oznacza dla budżetu domowego?

Podwyżka zasiłku pogrzebowego do kwoty 7000 zł to realna pomoc dla rodzin w trudnym czasie. Obecne koszty organizacji pogrzebu często przekraczają kwotę 4000 zł, co oznacza, że rodziny muszą pokrywać znaczną część wydatków z własnej kieszeni.

Wzrost zasiłku pogrzebowego o 3000 zł może znacząco odciążyć budżet domowy i pozwolić na godne pożegnanie bliskiej osoby bez konieczności zadłużania się. To szczególnie ważne dla osób o niskich dochodach, dla których każdy dodatkowy wydatek stanowi duże obciążenie.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego to krok w dobrym kierunku, który ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom w trudnych chwilach.

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy? Krok po kroku

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty pogrzebu, takie jak faktury, rachunki i inne dowody zapłaty.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Po upływie tego terminu prawo do zasiłku wygasa.

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę zasiłku pogrzebowego. W przypadku pozytywnej decyzji, środki zostaną przekazane na wskazane we wniosku konto bankowe lub wypłacone w gotówce.