Legendarny inwestor Warren Buffett zdaje się szykować na trudne chwile, rezygnując z aktywów i gromadząc rekordowe zapasy gotówki. Iść za jego przykładem, czy też np. zainwestować w akcje spółek z branży AI? Różne scenariusze na kolejne miesiące omawia kwartalnik InvestTrends od Conotoxia Ltd., czyli przewodnik inwestycyjny na III kwartał 2024 r.

Wybitny polski matematyk Jan Obłój poświęcił kilka opracowań naukowych strategii wyboru optymalnego momentu zakończenia gry, celując w maksymalizację potencjalnych zysków oraz ograniczanie strat. Z pozoru może się wydawać, że te badania nie wiążą się z inwestowaniem. – Tymczasem w jednym i drugim wypadku pojawiają się kwestie zarządzania ryzykiem, trzymania się planu, ale też chłodnej kalkulacji i reagowania na sygnały, których nie warto lekceważyć – zwraca uwagę analityk Invest.Cinkciarz.pl Grzegorz Dróżdż.

Niepokój powinny budzić np. doniesienia o tzw. bańkach inwestycyjnych. Czy z właśnie taką sytuacją możemy mieć obecnie do czynienia w przypadku indeksu Nasdaq 100? – Jeśli spojrzymy na wskaźnik ceny do prognozowanych zysków indeksu Nasdaq 100, zobaczymy, że wbrew pozorom wzrosty są napędzane zyskami spółek, a wartość wskaźnika nie odbiega znacząco od swojej wieloletniej średniej, wynosząc obecnie 26. Tym bardziej nie powinniśmy porównywać obecnych wzrostów do bańki internetowej z początku tego wieku, gdy wartości tego wskaźnika dochodziły nawet do poziomu 100 – komentuje Grzegorz Dróżdż z Conotoxia Ltd.

Szablonowe myślenie może skłaniać do wniosku, że w niepewnych czasach najpewniejszą inwestycją wydaje się złoto. Szlachetny kruszec uchodzi w inwestorskim świecie za tzw. bezpieczną przystań.

– Okazuje się jednak, że od uwolnienia kursu złota w 1971 r. doszło do 16 poważnych konfliktów zbrojnych. Analiza zmian cen kruszcu w ciągu 90 dni od wybuchu każdego z nich pokazuje, że złoto nie zawsze bywało idealnym zabezpieczeniem kapitału. W zaledwie 44 proc. przypadków osiągnęło pozytywną stopę zwrotu po trzech miesiącach. Mimo to średnia stopa zwrotu w tym okresie wynosiła 2 proc. – wskazuje ekspert Invest.Cinkciarz.pl.

Skoro metale szlachetne nie gwarantują zysku, może odpowiednią alternatywą okażą się aktywa związane z rozwojem nowych technologii. Jaka prognoza na najbliższe tygodnie i miesiące otacza kryptowaluty?

– Napływ nowego kapitału na te rynki może wynikać przede wszystkim z zatwierdzeniem funduszy ETF na bitcoina oraz oczekiwaniem na podobne pozwolenie w przypadku ethereum. To może stanowić czynnik napędzający niemal całą sferę krypto do końca br. – ocenia Grzegorz Dróżdż.