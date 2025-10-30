Branża świecarska w Polsce doświadcza stabilizacji cen surowców po latach gwałtownych zmian, co pozwoliło utrzymać ceny na zbliżonym poziomie.

Pomimo wysokich kosztów energii i transportu, rynek nie spodziewa się gwałtownych zmian cen w najbliższych miesiącach.

Rośnie popularność zniczy szklanych i wkładów wielokrotnego użytku, a znicze plastikowe tracą na znaczeniu ze względu na ekologiczne trendy.

Polska jest największym producentem zniczy w Europie i drugim na świecie.

Stabilizacja po trudnych latach

Po okresie gwałtownych zmian cen surowców branża świecarska w Polsce wreszcie odnotowuje chwilę wytchnienia. Jak wyjaśnia Łukasz Kuchta, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Świec i Zniczy (OSPŚiZ), w tym roku warunki rynkowe były znacznie spokojniejsze.

– W tym roku jednak sytuacja na rynku surowców była stabilniejsza, co pozwoliło wielu producentom utrzymać ceny na zbliżonym poziomie. To wprowadziło pewną stabilizację, której w poprzednich latach brakowało – powiedział prezes OSPŚiZ.Pomimo utrzymujących się wysokich kosztów energii i transportu, przedsiębiorcy starają się utrzymać równowagę między opłacalnością produkcji a przystępnością cen dla konsumentów.

Prognozy cen i wyzwania producentów

Zdaniem Łukasza Kuchty, rynek nie powinien spodziewać się gwałtownych zmian w najbliższych miesiącach.

– Myślę, że będzie stabilnie; widzimy po surowcach, że nie ma żadnego zagrożenia, żeby cokolwiek się w przyszłym roku zmieniło. Wiadomo, koszty odrobinę mogą pójść do góry; nie wiadomo, jakie będą ceny energii, bo to jest ciężko nam przewidzieć, ale pod względem surowców wydaje się dosyć stabilnie – dodał.

Ekologiczne trendy w branży zniczy

W ostatnich latach wyraźnie zmieniają się preferencje konsumentów. Zauważalny jest spadek zainteresowania zniczami plastikowymi, a wzrost popytu na szklane modele i wkłady wielokrotnego użytku.

Nowoczesne rozwiązania są nie tylko trwalsze, ale również bardziej estetyczne i przyjazne środowisku. Branża, oparta w dużej mierze na rodzinnych firmach, które stanowią około 90 proc. rynku, coraz mocniej stawia na jakość i odpowiedzialność ekologiczną.

Polska potęgą w produkcji zniczy

Polska jest największym producentem zniczy w Europie i drugim na świecie – tuż za Chinami. To dowód na silną pozycję rodzimych firm, które mimo rosnących kosztów i presji ekologicznej potrafią utrzymać konkurencyjność.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Świec i Zniczy, powołane w 2001 roku, zrzesza przedstawicieli sektora świecarskiego i przedsiębiorstwa współpracujące z branżą.

Złote Laury 2025 - Witold Witkowicz