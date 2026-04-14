Zatankuj dzisiaj! Od jutra ceny benzyny w górę! Nowe stawki paliw [15.04.2026]

Od środy benzyna 95 podrożeje o 4 grosze do 6,16 zł/litr, natomiast olej napędowy stanieje o 17 groszy, kosztując maksymalnie 7,41 zł/litr.

Ceny maksymalne paliw, regulowane przez Ministerstwo Energii, są aktualizowane niemal codziennie od 31 marca.

Za sprzedaż paliwa powyżej limitu grozi kara do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna uwzględnia m.in. średnią cenę hurtową, akcyzę, opłatę paliwową, stałą marżę 30 gr/litr oraz VAT.

Nowe ceny maksymalne paliw na środę. Ile zapłacą kierowcy?

Kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany przy dystrybutorach. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii, w środę zaczną obowiązywać nowe stawki za paliwo. Zmiany są mieszane – jedni zapłacą więcej, inni odczują ulgę w portfelu.

Oto jak dokładnie wyglądają nowe limity cenowe:

benzyna bezołowiowa 95 – nie więcej niż 6,16 zł za litr,

benzyna bezołowiowa 98 – nie więcej niż 6,70 zł za litr,

olej napędowy (diesel) – nie więcej niż 7,41 zł za litr.

Co to oznacza w praktyce? Kierowcy tankujący najpopularniejszą benzynę 95 zapłacą o 4 grosze więcej na litrze niż we wtorek. Z kolei posiadacze aut z silnikiem Diesla mają powody do zadowolenia – cena oleju napędowego spadła aż o 17 groszy na litrze. Bez zmian pozostaje natomiast cena benzyny 98.

Jak zmieniały się ceny paliw w ostatnich dniach?

Regulowane ceny maksymalne to nowość, która obowiązuje od 31 marca. Od tego czasu stawki są aktualizowane niemal codziennie, co wprowadza dużą dynamikę na rynku. Dla porównania, we wtorek maksymalne ceny wynosiły 6,12 zł za litr benzyny 95, 6,70 zł za benzynę 98 oraz 7,58 zł za olej napędowy.

Warto też przypomnieć, jak wyglądał start tego mechanizmu. Pierwszego dnia, czyli 31 marca, za litr benzyny 95 można było zapłacić maksymalnie 6,16 zł, za benzynę 98 – 6,76 zł, a za diesla – 7,60 zł. Widać więc, że obecne ceny paliw, zwłaszcza oleju napędowego, są niższe niż na początku obowiązywania regulacji. Kolejne obwieszczenie Ministra Energii zostanie opublikowane w środę i określi stawki, które będą obowiązywać w czwartek.

Kto ustala ceny maksymalne i co grozi za ich przekroczenie?

Za ustalanie limitów odpowiada resort energii, który codziennie w dni robocze publikuje odpowiednie obwieszczenie w Monitorze Polskim. Nowa cena maksymalna zaczyna obowiązywać od następnego dnia po publikacji. Warto pamiętać, że jeśli ogłoszenie nastąpi tuż przed weekendem lub świętami, ustalona stawka obowiązuje aż do najbliższego dnia roboczego.

Przedsiębiorcy muszą bezwzględnie przestrzegać narzuconych limitów. Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż maksymalna jest zagrożona bardzo wysoką karą finansową, która może sięgnąć nawet 1 mln zł. Kontrole na stacjach benzynowych prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna nie jest ustalana dowolnie. Oblicza się ją na podstawie specjalnej formuły, która bierze pod uwagę średnią cenę hurtową paliw w kraju, a następnie dolicza do niej akcyzę, opłatę paliwową, stałą marżę sprzedawcy w wysokości 30 groszy na litrze oraz podatek VAT.

