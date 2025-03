i Autor: Shutterstock

Praca dla cudzoziemca

Zatrudnienie obcokrajowca. Biznes obawia się wysokich kar

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców obawiają się zatkania portalu praca.gov.pl. Szczególnie, że ma on być jedyną drogą do potwierdzania kopii umów zawartych z obcokrajowcami. Pytają więc prawników, co w takiej sytuacji z powierzeniem migrantom pracy - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".