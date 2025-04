Karta Simplicity z premią – jak odebrać 1200 zł?

Citi Handlowy wystartował z promocją skierowaną do nowych użytkowników karty kredytowej Citi Simplicity. Za aktywne korzystanie z karty w wersji mobilnej (Apple Pay lub Google Pay), bank oferuje łącznie 1200 zł w formie bonów do Allegro. Warunki są proste – wystarczy wykonać co najmniej 5 transakcji miesięcznie na łączną kwotę minimum 200 zł.

Zasady promocji – transakcje, punkty i nagrody

Nagroda zostanie podzielona na dwie części. Przez pierwsze 6 miesięcy użytkownik otrzymuje 8000 punktów miesięcznie w programie Bezcenne Chwile, co łącznie daje 48 000 punktów – równowartość 600 zł w voucherach. Od 7. do 12. miesiąca klient zyskuje 100 zł miesięcznie w postaci kart podarunkowych do Allegro, co łącznie daje kolejne 600 zł.

Aby skorzystać z oferty, należy się zarejestrować, złożyć wniosek o kartę kredytową, przejść proces oceny zdolności kredytowej i aktywować kartę w aplikacji Citi Mobile lub przez Citibank Online. Uczestnictwo w programie Bezcenne Chwile jest również obowiązkowe.

Ile kosztuje karta i jakie daje dodatkowe możliwości?

Korzystanie z karty Citi Simplicity jest bezpłatne przez pierwszy rok. W kolejnych latach opłata miesięczna wynosi 12 zł, ale można jej uniknąć, wykonując transakcje na co najmniej 1000 zł miesięcznie.

Karta oferuje szereg dodatkowych funkcji:

* możliwość rozłożenia zakupów powyżej 100 zł na raty (RRSO 20,15%),

* rabaty do 50%, oferty specjalne i vouchery u partnerów,

* dostęp do programu Mastercard Bezcenne Chwile,

* ochrona transakcji dzięki funkcji chargeback.

Dodatkowy konkurs – wygraj sprzęt Apple

Do 30 maja 2025 r. trwa również akcja „Wygrywanie to nie sztuka z Kartą Kredytową Citibank”, w której za zgromadzone punkty można wygrać:

* iPhone 16 PRO 128 GB

*Apple Watch SE 2

* AirPods 4 z ANC

*oraz kolejne vouchery Allegro.

Im więcej płatności mobilnych, tym więcej punktów i większe szanse na wygraną. Citi nagradza lojalność, a promocja może się okazać korzystna nie tylko dla fanów zakupów, ale także dla osób, które chcą nauczyć się lepiej planować wydatki.

