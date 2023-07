Dlaczego warto zabrać na wakacje kartę EKUZ? Jak działa? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Spis treści

Karta EKUZ - gdzie jest ważna

EKUZ można używać w innym niż Polska państwie UE/EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Karta EKUZ jest również ważna na terytoriach zamorskich francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska i portugalskich: na Azorach i Maderze, oraz hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich. Nie obowiązuje natomiast: na Wyspach Normandzkich i wyspie Man, w Monaco, San Marino i Watykanie.

Kto może otrzymać kartę EKUZ?

Osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych w Polsce, czyli osoba ubezpieczona, np. emeryt lub osoba za którą pracodawca (lub ona sama) odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także dzieci. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.

Jak otrzymać darmową kartę EKUZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów. Należy wybrać jeden z nich:

osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ

pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ)

Ważne! Jeśli złożysz wniosek w placówce NFZ, kartę otrzymasz od ręki.

Na jaką pomoc możesz liczyć?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia: niezbędnego i nieplanowanego (w stanach nagłych), w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa, na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz). Np. we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.

Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami (NFZ i jego odpowiednikiem w danym kraju). W niektórych krajach – chociaż masz ze sobą EKUZ – musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację.

Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z ubezpieczalnią. Dlatego zanim skorzystasz z usług lekarza, sprawdź, czy jesteś u takiego, który honoruje kartę EKUZ.

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:

kosztów akcji ratunkowych,

kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu),

a także tzw. zbiegów planowych: operacji plastycznej, czy zabiegu korekty zaćmy.

Jeśli nagle rozboli Cię ząb, dentysta Ci pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju (np. dostaniesz tańsze wypełnienie). Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUZ obejmie koszty Twojego leczenia.

Jak długo ważny jest EKUZ?

Wszystko zależy od wieku właściciela karty EKUZ i jego uprawnień do ubezpieczenia. Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami EKUZ ważna jest:

do 18. roku życia w przypadku dzieci

20 lat – jeśli kobieta ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat.

5 lat – jeśli emerytka nie ukończyła 60 lat, a emeryt 65 lat

3 lata – jeśli jesteś zatrudniony, masz własną firmę lub otrzymujesz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

18 miesięcy – jeśli otrzymujesz rentę i masz więcej niż 18 lat, masz ubezpieczenie jako członek rodziny i masz więcej niż 18 lat, masz ubezpieczenie jako student, jesteś uczniem, masz więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia

6 miesięcy - jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług; wykonujesz pracę nakładczą; jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce; jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkasz w Polsce; nie masz 18 lat, mieszkasz w Polsce i masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin).

2 miesiące - jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, jesteś osobą ubezpieczoną nie wymienioną wcześniej lub jesteś osobą, dla której nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

90 dni - nie masz ubezpieczenia, ale spełniasz kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza

42 dni - nie masz ubezpieczenia, ale jesteś w połogu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Pamiętaj, że w wielu krajach za leczenie trzeba płacić. Zatem EKUZ nie zapewni darmowego leczenia wszędzie i w pełnym zakresie. Nie zapewnia też transportu medycznego do Polski, gdyby taki był konieczny. EKUZ dotyczy tylko ubezpieczenie zdrowotnego, nie działa np. w przypadku śmierci i przewozu ciała do kraju. Zatem warto przed wyjazdem na zagraniczne wczasy dokupić sobie i swoim bliskim dodatkowe ubezpieczenie podróżne. Można to zrobić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Koszt takiego pakietu na jedną osobę na siedem dni to ok. 100 zł.

