Co to jest karta EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza on prawo do bezpłatnego leczenia w krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Karta EKUZ jest ważna razem z dowodem tożsamości i wystawiana dla każdej osoby oddzielnie. Wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne. Otrzymasz EKUZ, jeśli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Uprawnione do świadczeń są:

*oso­by ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),

* osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

EKUZ. Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie EKUZ możesz złożyć:

* osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ,

* przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,

* przez Internetowe Konto Pacjenta,

* pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ,

* pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

Ważne!

Jeśli złożysz wniosek w placówce NFZ, kartę otrzymasz od ręki.

Na jaką pomoc możesz liczyć?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia: niezbędnego i nieplanowanego, w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa ,na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Świadczenia dostępne na kartę EKUZ najczęściej nie obejmują:

* kosztów akcji ratunkowych

* kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (jedyny wyjątek może stanowić przesłanka ekonomiczna, gdy dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu).

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

* do 18. roku życia w przypadku dzieci,

* 20 lat – jeśli kobieta ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat.

* 5 lat – jeśli emerytka nie ukończyła 60 lat, a emeryt 65 lat

* 3 lata – jeśli jesteś zatrudniony, masz własną firmę lub otrzymujesz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

* 18 miesięcy – jeśli otrzymujesz rentę i masz więcej niż 18 lat, masz ubezpieczenie jako członek rodziny i masz więcej niż 18 lat, masz ubezpieczenie jako student, jesteś uczniem, masz więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia

* 6 miesięcy - jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług; wykonujesz pracę nakładczą; jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce; jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkasz w Polsce; nie masz 18 lat, mieszkasz w Polsce i masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin).

* 2 miesiące - jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, jesteś osobą ubezpieczoną nie wymienioną wcześniej lub jesteś osobą, dla której nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

* 90 dni - nie masz ubezpieczenia, ale spełniasz kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza

* 42 dni - nie masz ubezpieczenia, jesteś w połogu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce.

