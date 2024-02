i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS, PAWEL JASKOLKA / SUPER EXPRESS

PKN Orlen

Żelazna miotła w Orlenie! Cały skład rady nadzorczej odwołany

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu odwołało we wtorek wszystkich członków rady nadzorczej spółki. W innej uchwale NZW ustaliło, na wniosek Skarbu Państwa, liczbę członków rady nadzorczej na 10. Wymiana składu rady nadzorczej to wstęp do powołania nowego zarządu, w tym następcy Daniela Obajtka.