Ministerstwo Cyfryzacji przypomina rodzicom i opiekunom o możliwości sprawdzenia autokaru i kierowcy przed wyjazdem dziecka na zieloną szkołę lub wycieczkę. Dzięki aplikacji mObywatel, kluczowe informacje są na wyciągnięcie ręki.

Bezpieczny autobus – usługa w mObywatel

Dla dzieci wycieczka to ekscytująca przygoda, dla rodziców – troska o bezpieczeństwo. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że w aplikacji mObywatel dostępna jest usługa „Bezpieczny autobus”. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, aby sprawdzić:

* aktualne badania techniczne,

* datę ważności polisy OC.

"Sprawdzenie stanu technicznego i ubezpieczenia wybranego autokaru jest szybkie, proste, a w dodatku dostępne od ręki" – podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji.

Uprawnienia kierowcy – weryfikacja w kilka sekund

mObywatel umożliwia również sprawdzenie uprawnień kierowcy. Usługa pozwala na weryfikację uprawnień do prowadzenia pojazdów – zarówno swoich, jak i innych osób, np. kierowcy autokaru.

W usłudze „Uprawnienia kierowcy” można sprawdzić: uprawnienia do kierowania pojazdami, status dokumentu stwierdzającego uprawnienia.

Użytkownik mObywatela ma wgląd w dane:

* prawa jazdy,

* tymczasowego prawa jazdy,

*pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Wystarczy wpisać imię, nazwisko oraz numer blankietu dokumentu weryfikowanej osoby, aby uzyskać informacje z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Usługa przydatna nie tylko w wakacje, ale i na co dzień.

mObywatel – bezpieczne podróże

Udana podróż to przede wszystkim bezpieczna podróż. Przed wyjazdem warto skorzystać z aplikacji mObywatel i upewnić się, że pojazd i kierowca są gotowi do drogi. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do korzystania z aplikacji, aby zwiększyć bezpieczeństwo podróży dzieci i młodzieży.

