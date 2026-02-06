Pracownicy Dino skarżą się na niskie temperatury w sklepach (nawet 6°C), podczas gdy przepisy wymagają minimum 18°C dla lekkiej pracy fizycznej.

Pracownicy Dino skarżą się na niskie temperatury

Problem warunków pracy w sklepach Dino po raz pierwszy nagłośniono w związku z placówką w Sochaczewie - pisze "Fakt". Z relacji pracowników wynika, że temperatura w pomieszczeniach sprzedażowych i na zapleczu znacząco odbiega od norm. W miejscach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna, takich jak obsługa kas, przepisy jasno wskazują minimalny próg 18 st. C. Tymczasem w niektórych pomieszczeniach było zaledwie 6 st. C.

Zatrudnieni mieli wielokrotnie zwracać się do przełożonych o dodatkowe ogrzewanie, jednak – jak twierdzą – ich postulaty pozostawały bez odpowiedzi. Sprawą zainteresował się poseł Adrian Zandberg z partii Razem, który podczas wizyty w sklepie skomentował sytuację słowami: „robienie z ludzi mrożonki się opłaca”.

Interwencja minister pracy i kontrole PIP

W czwartek 5 lutego minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała na antenie TVP Info, że sama wystąpiła z wnioskiem o kontrole po sygnałach otrzymanych od pracowników handlu. Jak podkreśliła, rozmowy z Głównym Inspektorem Pracy doprowadziły do rozpoczęcia czynności sprawdzających w dziesiątkach placówek.

— „Do Państwowej Inspekcji Pracy zwróciłam się z prośbą o przeprowadzenie kontroli w marketach ze względu na niskie temperatury niezgodne z prawem. Przypomnijmy: przy takiej lekkiej pracy fizycznej, jaka jest na kasie w marketach, minimalna temperatura powinna wynosić 18 st. C.” — przekazała ministra.

Według zapowiedzi kontrole PIP obejmują obecnie 85 marketów, a ich zakres może zostać poszerzony. W grę wchodzą również kary finansowe, jeśli naruszenia będą się powtarzać.

Pracownicy mają prawo przerwać pracę

Szefowa resortu pracy zwróciła uwagę, że utrzymywanie zbyt niskiej temperatury to realne zagrożenie dla zdrowia. Przypomniała również pracownikom o ich prawach wynikających z kodeksu pracy.

— „Jeżeli temperatura w pracy spada poniżej ustawowego minimum to oni mają prawo poinformować przełożonego, że nie będą dalej realizowali swoich obowiązków, ponieważ zagraża to ich zdrowiu i bezpieczeństwu” — zaznaczyła Dziemianowicz-Bąk.

Do redakcji "Faktu" nadal napływają sygnały sugerujące, że problem zimna w sklepach Dino nie ogranicza się do jednej lokalizacji, co może oznaczać dalsze działania kontrolne w kolejnych tygodniach.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025