Pilne ostrzeżenie GIS: Salmonella w popularnych ziołach

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał 29 kwietnia 2026 roku pilne ostrzeżenie dotyczące żywności, które może dotyczyć wielu gospodarstw domowych. W wyniku rutynowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w jednej z próbek popularnego produktu wykryto obecność bakterii Salmonella spp. To poważne zagrożenie dla zdrowia, potwierdzone przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.

Specjaliści alarmują: spożycie zanieczyszczonych liści melisy może prowadzić do zatrucia pokarmowego. Ryzyko jest tym większe, że bakterie łatwo przenoszą się na inne powierzchnie, na przykład na ręce czy sprzęty kuchenne, podczas przygotowywania posiłków. Oznacza to, że nawet dotknięcie zainfekowanego produktu może stanowić zagrożenie dla całej kuchni i domowników.

Wycofanie z rynku: Liść melisy Kawon

Komunikat GIS jasno precyzuje, jaki produkt jest objęty ostrzeżeniem. Chodzi o Liść melisy, Kawon, w opakowaniu 50 g, wyprodukowany przez Zakład Zielarski "KAWON- HURT" Nowak Sp. J. z Krajewic 119, 63-800 Gostyń. To produkt często spotykany w domowych apteczkach i kuchniach, używany do naparów czy jako dodatek do potraw.

Początkowo wykryto zanieczyszczenie w jednej partii, jednak producent, działając odpowiedzialnie, podjął decyzję o wycofaniu z obrotu również dwóch innych partii, które zostały wyprodukowane z tego samego surowca. To kluczowa informacja dla konsumentów, ponieważ oznacza szerszy zakres potencjalnie niebezpiecznych produktów na rynku.

Co zrobił producent i służby sanitarne?

Po otrzymaniu informacji o wykryciu Salmonelli, firma KAWON-HURT natychmiast zareagowała. Zdecydowano o wycofaniu wszystkich podejrzanych partii z rynku, a także o poinformowaniu wszystkich swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji. To dobrowolne działanie przedsiębiorcy, które ma na celu minimalizację ryzyka dla konsumentów.

Równolegle, organy urzędowej kontroli żywności, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, ściśle współpracują z producentem. Prowadzone jest szczegółowe postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ustalenie źródła zanieczyszczenia i zapobieżenie podobnym sytuacjom w przyszłości. Działania te mają na celu szybkie usunięcie wszystkich skażonych produktów z półek sklepowych i z domów klientów.

Pilny apel do konsumentów: Nie używaj!

Najważniejsza informacja dla każdego, kto ma w domu Liść melisy Kawon, jest prosta: nie należy spożywać produktu z partii objętych komunikatem. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a ryzyko zatrucia Salmonellą jest realne. Objawy zakażenia Salmonellą to między innymi gorączka, bóle brzucha, biegunka, wymioty, które mogą być szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych i osób z osłabioną odpornością.

Jeśli zdarzyło Ci się spożyć ten produkt i zaobserwowałeś u siebie niepokojące objawy zatrucia pokarmowego, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat objawów i postępowania w przypadku zakażenia Salmonellą znajdziesz na stronie internetowej GIS, w sekcji „SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE”.

Co musisz wiedzieć?

Produkt: Liść melisy, Kawon, 50 g

Producent: Zakład Zielarski "KAWON- HURT" Nowak Sp. J. Krajewice 119, 63-800 Gostyń

Wykryte zagrożenie: Bakterie Salmonella spp.

Bakterie Salmonella spp. Wycofane partie: Numer partii: 169.2026 , Data minimalnej trwałości: 28.02.2028 Numer partii: 117.2026 , Data minimalnej trwałości: 28.02.2028 Numer partii: 257.2026 , Data minimalnej trwałości: 31.03.2028

Zalecenie: Nie spożywać produktu. W przypadku objawów zatrucia, skonsultować się z lekarzem.

