Zła wiadomość dla kierowców. Od stycznia 2026 zapłacą skarbówce nawet 9500 zł

Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące odliczeń wydatków związanych z samochodami firmowymi

Nowe przepisy wprowadzają zróżnicowane limity odliczeń w zależności od emisji CO2 pojazdu, co najbardziej dotknie właścicieli samochodów spalinowych.

Niektórzy przedsiębiorcy mają możliwość uniknięcia niekorzystnych zmian

Zmiany w odliczeniach za auta firmowe. Minimum 9500 zł więcej do skarbówki

1 stycznia 2026 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady dotyczące odliczeń wydatków związanych z samochodem firmowym. Zmianie ulegnie limit określający maksymalną cenę samochodu, która umożliwia pełne odliczenie wydatków na zakup, leasing, najem lub dzierżawę samochodów spalinowych. Co więcej, odliczenia te zostaną powiązane z emisją CO2.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują dwa limity amortyzacji, które są uzależnione od rodzaju napędu pojazdu. Dla aut spalinowych, czyli z silnikiem diesla lub benzynowym limit wynosi 150 tys. zł, a dla samochodów elektrycznych 225 000 zł.

Od początku 2026 roku stawki się jednak zmieniają. Dla aut spalinowych z emisją CO2 powyżej 50 g/km limit amortyzacji wyniesie 100 tys. zł, czyli 50 tys. mniej! Co ciekawe do tej kategorii zaliczają się także auta hybrydowe.

Limit amortyzacji 150 tys. zł będzie dotyczył aut ze średnią emisją CO2 poniżej 50 g/km, czyli np. hybrydy plug-in. Z kolei w przypadku aut elektrycznych lub wodorowych limit amortyzacji będzie wynosił 225 tys. zł.

Jak pisze dziennik.pl, przy aucie wartym 150 tys. zł, około 50 tys. zł nie może zostać wliczone w koszty. Co przy 19-procentowej stawce PIT oznacza nawet 9500 zł różnicy na jednym aucie. A to oznacza, że im więcej aut spalinowych w firmie, tym odliczenia będą niższe.

Dwa sposoby, aby uniknąć straty

Jak radzi dziennik.pl, aby uniknąć straty - przedsiębiorcy, którzy kupią samochód w 2025 roku, mogą go rozliczyć na obecnych zasadach. Piotr Berzyński, dyrektor sprzedaży w Inchcape Polska w rozmowie z portalem dodaje, że gwarancją utrzymania aktualnego rozliczenia jest zakup pojazdu za gotówkę.

- Ministerstwo Finansów odpowiedziało w sposób negatywny na interpelację poselską w sprawie obniżenia limitu kosztów dla samochodów osobowych i potwierdziło, iż od 1 stycznia 2026 r. niższy limit będzie dotyczył także umów leasingu, najmu czy dzierżawy zawartych jeszcze przed tą datą - mówi Berzyński Dziennikowi.

PODATKU OD PODATKU SPALINOWEGO NIE BĘDZIE!