Ceny paliw

Zła wiadomość dla właścicieli diesli. Będzie drożej

Jak podają analitycy Reflex, pod koniec lutego możemy spodziewać się podwyżki cen paliwa do silników diesla o ok. 5 groszy/litr. Tymczasem kierowcy z silnikami benzynowymi mają powody do radości, bo ceny benzyny mogą spaść o 2-4 grosze/litr.