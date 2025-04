Raty wciąż wysokie

Złe wieści z Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe bez zmian

RPP nie zmieniła w kwietniu poziomu stóp procentowych. Rankomat.pl zwraca jednak uwagę, że dość dobre dane na temat poziomu inflacji w marcu sprawiły, że przewidywany moment obniżki coraz bardziej się przybliża. Z notowań kontraktów terminowych wynika, że instytucje finansowe spodziewają się pierwszej tegorocznej obniżki już w lipcu. Z kolei w ciągu najbliższych 9 miesięcy WIBOR 3M może spaść do 4,6%, co oznaczałoby spadek raty przeciętnego kredytu o ok. 310 zł. Co ciekawe, pierwsze, ale bardzo niewielkie, obniżki rat kredytów hipotecznych możemy zobaczyć już w kwietniu. Wynika to z faktu, że stawka WIBOR 6M spadła do poziomu 5,76%, co jest najniższym poziomem od listopada 2023 r.