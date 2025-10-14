12. gala Złoty Laur Super Biznesu odbędzie się 14 października 2025 roku w Hotelu Bellotto, wyróżniając osoby i firmy zasłużone dla polskiego biznesu.

Nagrody zostaną przyznane w ośmiu kategoriach, obejmujących m.in. biznes i naukę, zielony biznes, inicjatywy społeczne oraz osobowość roku.

Galę poprzedzi debata "Innowacyjna, nowoczesna Polska" w ramach cyklu „POLAND GO!”, a uświetni ją koncert Karola Bonawentury Mielińskiego.

Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić na kanale "Super Expressu" na YouTube oraz na stronie superbiz.se.pl.

We wtorek 14 października 2025 o godz. 20. w warszawskim Hotelu Bellotto odbędzie wielka uroczysta gala, podczas której, już po raz dwunasty, zostaną wręczone statuetki Złoty Laur Super Biznesu. Tym prestiżowym wyróżnieniem nagradzane są osoby, przedsiębiorstwa oraz organizacje szczególnie zasłużone dla polskiego biznesu, a także działające na rzecz poprawy warunków życia społecznego. Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele redakcji Super Biznesu, nagradza również osoby, które w mijającym roku w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju szeroko pojętego biznesu – nie tylko w obszarze ekonomii, ale również poprzez osiągnięcia w sporcie, działalności charytatywnej czy innych inicjatywach promujących Polskę na świecie.

Aż osiem kategorii

W tym roku Kapituła wybiera nagrodzonych i wyróżnionych w ośmiu kategoriach: biznes i nauka, ambasador Polski, medycyna i biznes, zielony biznes, biznes i innowacje, wspieranie start up-ów, inicjatywa społeczna oraz osobowość roku.

Uroczystą Galę rozdania Złotego Lauru Super Biznesu poprowadzi Anna Butrym, a wielkie wydarzenie uświetni koncert Karola Bonawentury Mielińskiego, wybitnego wokalisty, kompozytora i tekściarza. Wśród zaproszonych gości znajdą się ministrowie, politycy, ekonomiści i czołowi przedstawiciele polskiego biznesu.

Debata o innowacyjności

Galę Złotego Lauru poprzedzi debata ekspercka pod tytułem "Innowacyjna, nowoczesna Polska". Odbędzie się ona w ramach corocznego cyklu „POLAND GO!”.

Nagroda Złoty Laur Super Biznesu została powołana w 2014 roku z okazji 25-lecia wolności gospodarczej Polski i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przyznawana jest co roku przez kapitułę, w której skład wchodzą przedstawiciele redakcji magazynu dla przedsiębiorców „Super Biznesu”, wtorkowego dodatku do „Super Expressu”.

Transmisję z uroczystej gali, podczas której zostaną wręczone prestiżowe nagrody, można oglądać na kanale "Super Expressu" na You Tube, stronie internetowej superbiz.se.pl oraz na naszych mediach społecznościowych.

Złoty Laur 2024 - Jerzy Buzek