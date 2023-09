i Autor: PIOTR GRZYBOWSKI/SUPER EXPRESS

Transmisja wideo z gali

Złote Laury "Super Biznesu" trafią do najlepszych już po raz dziesiąty! [RELACJA NA ŻYWO]

Już dziś Złote Laury "Super Biznesu" trafią w ręce najlepszych. To już 10 edycja prestiżowych wyróżnień w świecie gospodarki i polityki. Zapraszamy do oglądania transmisji z jubileuszowej - dziesiątej gali rozdania Złotych Laurów "Super Biznesu" we wtorek o godz. 19:30 na se.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Wydarzeniu towarzyszy także kongres POLAND GO!