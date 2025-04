Gigant spożywczy zamyka dwie fabryki. Co z produkcją słynnego majonezu?

Trump podpisał cła wzajemne na cały świat! "To deklaracja niepodległości gospodarczej"

Złoto w górę, świat w niepewności

Cena złota osiągnęła historyczny szczyt, zbliżając się do poziomu 3160 dolarów za uncję. Agencja Bloomberg podała, że przyczyną tego gwałtownego wzrostu jest ogłoszenie przez prezydenta USA Donalda Trumpa ceł na towary importowane z całego świata. Inwestorzy, zaniepokojeni potencjalnym osłabieniem globalnej gospodarki, masowo lokują kapitał w bezpieczne aktywa, a złoto od wieków uchodzi za jedno z nich.

Kruszec w sztabach jest jednym z nielicznych towarów, których nie obejmują ogłoszone w środę przez Trumpa "cła wzajemne" – wynika z informacji przekazanych przez Biały Dom. Ta decyzja dodatkowo wzmocniła atrakcyjność złota jako bezpiecznej lokaty kapitału w obliczu rosnącej niepewności gospodarczej.

Złoto, uznawane za bezpieczną lokatę kapitału, tradycyjnie zyskuje na wartości w okresach niepewności co do kondycji światowej gospodarki. Od początku roku cena złota wzrosła już o blisko 20 proc., co przypisuje się obawom o wojny handlowe wszczynane przez prezydenta USA.

Cła wzajemne Trumpa – kogo dotkną?

Trump podpisał w środę rozporządzenie o "cłach wzajemnych" na towary sprowadzane do USA. Stawki różnią się w zależności od kraju. Dla towarów z państw UE wynoszą 20 proc., dla Chin - 34 proc., dla Japonii – 24 proc., natomiast Wielka Brytania i Australia zostały objęte minimalną, 10-procentową stawką.

Nowe cła nie będą dotyczyć Kanady i Meksyku, na które cła nałożono już wcześniej. Wyłączone z tych taryf mają być stal, aluminium, samochody i części samochodowe, będące również przedmiotem osobnych 25-procentowych ceł, miedź, leki, półprzewodniki i drewno (te mają zostać dodatkowo oclone w przyszłości), a także nośniki energii i minerały niedostępne w USA.

Wzrost ceny złota jest bezpośrednio związany z obawami inwestorów o przyszłość globalnej gospodarki. Wprowadzenie ceł przez USA może prowadzić do spowolnienia wzrostu gospodarczego, wzrostu inflacji i zakłóceń w łańcuchach dostaw. W takim scenariuszu złoto, jako aktywo niezależne od polityki monetarnej i fiskalnej, może kontynuować swój wzrostowy trend. Jednakże, jeśli sytuacja gospodarcza ustabilizuje się, a obawy inwestorów osłabną, cena złota może ulec korekcie.

QUIZ PRL. Amanci Polski Ludowej. O tych mężczyznach marzyły kobiety Pytanie 1 z 15 Jak nazywał się przystojny aktor, który wcielił się w rolę porucznika Borewicza w serialu „07 Zgłoś się”? Bronisław Cieślak Stanisław Cieślak Bronisław Cieśla Następne pytanie